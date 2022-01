Gregge falciato in strada da un'auto: sangue e brandelli di carne ovunque

Strage di pecore sulla Strada provinciale che da Acquanegra sul Chiese porta a Canneto sull’Oglio (Mn). L'incidente è avvenuto poco dodo le 6 di sabato mattina, protagonista un automobilista bresciano di 30 anni.

In prossimità del ponte sul Chiese che separa i due comuni, il giovane alla guida si sarebbe improvvisamente trovato davanti il gregge, complice il buio e la foschia. Nulla ha potuto per evitare l'impatto: circa una ventina di pecore sono state letteralmente falciate, morendo sul colpo.

Terribile la scena che si sono trovati davanti gli altri automobilisti, i carabinieri e gli operai intervenuti con l'Ats per rimuovere le carcasse: ovunque, sull'asfalto, sangue e brandelli di carne; un vero e proprio macello in mezzo alla strada.



Nessuna conseguenza, invece, per l'automobilista, se non un grande spavento e i gravi danni riportati alla parte anteriore del veicolo. Pare che il gregge, in tutto 350 ovini, fosse stato rubato nella notte a un pastore di Calsamoro, che aveva già sporto denuncia.