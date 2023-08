Cade a terra durante la vendemmia in Franciacorta: uomo muore sul colpo

Reclutato da una cooperativa per il periodo della vendemmia, ha trovato la morte sotto il sole cocente di un pomeriggio di fine agosto. Ioan Avarvarei, originario della Romania (dove ha la residenza) è deceduto ieri attorno alle 14:00 nei vigneti di un'azienda agricola di Cazzago San Martino.

I fatti. L'uomo, 37 anni, è stato reclutato dalla cooperativa Servizi Vitivinicoli di Rovato per effettuare la vendemmia nelle aziende della Franciacorta. Attorno alle 14:00 di ieri, venerdì 25 agosto, si trovava nei filari di un'azienda di Cazzago San Martino, in località Boschi, quando all'improvviso si è accasciato al suolo. Immediatamente raggiunto dai colleghi, è stato affidato alle cure dei sanitari mandati sul posto dalla centrale dei soccorsi. Nonostante svariati tentativi per rianimarlo, Ioan Avarvarei non ha più ripreso conoscenza.

I carabinieri di Gardone Valtrompia e quelli di Cazzago San Martino anno assistito i tecnici dell'Asst della Franciacorta che hanno effettuato un sopralluogo per capire le condizioni di lavoro alle quali si è consumata la tragedia. Al momento pare che Ioan Avarvarei non soffrisse di patologie particolari. In attesa dell'esito dell'autopsia disposta dal pm, i carabinieri hanno ascoltato i colleghi della vittima. Non si esclude che una delle cause che potrebbero aver portato al decesso del 37enne sia il grande caldo degli ultimi giorni - al momento della tragedia il termometro superava i 35 gradi - unito ai ritmi di lavoro della vendemmia.