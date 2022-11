Divulgatore, uomo di cultura, sindaco: la comunità piange il suo "maestro"

Francesco Ghidotti, ex sindaco di Palazzolo sull'Oglio, è scomparso questa mattina alla soglia dei 91 anni. Classe 1931, Ghidotti per trent'anni ha lavorato alle scuole elementari, guadagnandosi l'appellativo di "maestro". Esponente della Democrazia cristiana, è stato prima assessore, dal 1960 al 1964, poi sindaco per un mandato, dal 1970 al 1975. SUccessivamente l'attività ammninistrativa di Ghidotti si è spostata in provincia, dove è stato consigliere 1975 al 1980.

Molto attivo in ambito culturale, Ghidotti ha scritto su «L'Italia di Milano» e «La voce del Popolo». Da presidente della «Fondazione Cicogna Rampana» ha fondato il periodico «Memorie illustri di Palazzolo», ed ha all'attivo numerosissime pubblicazioni.

A testimonianza della sua instancabile attività di divulgatore, la pubblicazione - per il suo ottantesimo compleanno - di una piattaforma dove ha raccolto e messo a disposizione di tutti numerosi studi di storia locale. Nella presentazione di legge: «Per il mio 80° di vita, desidero offrire ai miei conterranei quanto ho scritto e verrò scrivendo sulla storia di Palazzolo. Arricchirò il sito con quanto ho pubblicato negli ultimi cinquant'anni su giornali e riviste e con materiali inediti e difficilmente reperibili. "Ti racconto Palazzolo" vuole essere la narrazione delle vicende della nostra terra: vicende di uomini, di famiglie, di istituzioni. Passi compiuti, in oltre millecinquecento anni, dalla comunità sorta e cresciuta intorno al "Palatiolum"».