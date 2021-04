Addio a Cosetta, due paesi piangono una giovane madre

Per tanti amici, parenti e semplici conoscenti di Cosetta, sarà una Pasquetta molto triste. Si celebreranno nel pomeriggio i oggi, alle 16, le esequie di Cosetta Capoferri. Nata e vissuta a Palazzolo sull'Oglio - nella frazione di San Pancrazio - fino al 1994, diplomata geometra, Cosetta si è trasferita a Paratico quando si è sposata con Domenico, col quale ha messo al mondo i figli Matteo e Sara.

Per molti anni Cosetta Capoferri ha lavorato in uno studio di progettazione. La passione per l'impegno politico è scoppiata nel 2014, quando si è candidata per la prima volta col la lista Patto per Paratico. I colleghi di lista l'hanno voluta ricordare con un pubblico messaggio di cordoglio: "Quanto brucia. Di rabbia e di dolore. Uno sgambetto del destino ti ha portato via in un soffio. In silenzio, senza rumore, senza lasciarci il tempo di realizzare nulla. Riposa in pace cara Cosetta, ti teniamo stretta nei nostri pensieri e nel cuore".

Le esequie verranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Paratico. Dopo la cerimonia, la salma verrà accompagnata al tempio crematorio.