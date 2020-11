Ubriaco fradicio in piena pandemia, collassa in mezzo alla strada

Come se i medici bresciani non avessero abbastanza da fare per gestire l'avanzare della seconda ondata, ora si ritrovano costretti a soccorrere anche chi collassa in strada per qualche bicchiere di troppo.

È successo verso la mezzanotte di domenica in via Fratelli Cairoli a Brescia, in prossimità della torre della Pallata. Protagonista della serata alcolica un uomo di 50 anni.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato in codice giallo un'ambulanza dei volontari di Bresciasoccorso: i sanitari hanno preso in cura il 50enne e, una volta caricato sulla barella, l'hanno accompagnato all'istituto clinico "Città di Brescia", per ricevere le cure del caso.