Nella vasta gamma di proposte per il riscaldamento a pavimento (e non solo) della nostra casa, oltre ai pannelli a infrarossi, meritano menzione anche i pannelli radianti: possono essere di varie tipologie – a pavimento, a soffitto o a parete – e hanno la capacità di diffondere un clima uniforme (con risparmio energetico). Può essere una bella idea per rinnovare i nostri impianti, con un intervento di ristrutturazione.

I pannelli radianti riscaldano la casa sulla base di una serie di tubi a serpentina, al cui interno passa acqua ovviamente calda. In genere le serpentine e le spirali hanno uno spessore di pochi millimetri, e l'impianto completo occupa tra i 4 e i 5 centimetri. L'acqua scorre fino a 40 gradi in inverno, per riscaldare gli ambienti, ma funziona anche come raffrescamento in estate (quando scorre a 10 gradi).

Vantaggi e svantaggi dei pannelli radianti

Non sono pochi i vantaggi dei pannelli radianti: sono invisibili e per nulla ingombranti (non come i termosifoni), mantengono una temperatura uniforme e garantiscono una dispersione di calore (o di freddo) pari a zero. Ma ci sono anche gli immancabili svantaggi: a partire dal livello della temperatura passando per la progettazione complessa, i costi di installazione (e di manutenzione) e la poca versatilità (una volta fatto non è possibile modificarlo).

Le varie tipologie di pannelli

Abbiamo già accennato alle varie tipologie di pannelli radianti che possiamo installare in casa. Nello specifico:

Pannelli a pavimento: è il sistema più diffuso ma anche quello più costoso. Per installarli è infatti necessario rifare tutta la pavimentazione. L'impianto viene installato sopra il massetto, poggiato su una soletta portante e isolante.

Pannelli a soffitto: sono meno costosi ma anche meno diffusi. Vengono realizzati con moduli preassemblati da installare nel controsoffitto.

Pannelli a parete: una sorta di via di mezzo, con installazione meno complicata di quelli a soffitto (basta una controparete). L'impianto può essere costruito ex novo o con elementi prefabbricati posati sul cartongesso.

Pannelli radianti a Brescia

Per concludere, come da prassi, ecco alcuni indirizzi utili per avere informazioni sull'installazione dei pannelli radianti a Brescia e dintorni. Solo per citarne alcuni: Ags Impianti in Via Caduti di Nassiriya a Ghedi (telefono 348 4153113), On-it in Via Angelo Faini a Bovezzo (telefono 030 2713373), Termoidraulica Pizzi in Via Rinaldini a Flero (telefono 030 2761954).

