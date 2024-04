Costine, pulled pork e teriyaki: è la (prima) grande fiera del barbecue

Arriva a grande richiesta la prima edizione di BBQ Expo, la fiera italiana – on air al Brixia Forum di Brescia dal 5 all'8 aprile, nell'ambito della rassegna Cosmogarden – dedicata al mondo dell'outdoor cooking, la cucina all'aperto. “L'evento – fanno sapere gli organizzatori – sarà un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tecniche di cottura del barbecue made in Usa, tra cui spicca l'affascinante metodo del low and slow dell'American bbq. L'Italia, con ben 24 milioni di grigliate organizzate ogni anno, dimostra un crescente interesse per questa tradizione culinaria, che sarà protagonista indiscussa della manifestazione”.

Tanti gli eventi in cartellone, altrettanti gli ospiti in calendario. Tra loro anche Marco Agostini, pit master con 15 anni di esperienza: “In Italia – racconta Agostini – è cresciuto sempre di più l'interesse per questo nuovo metodo di cottura, a partire dai primi anni Duemila. La chiave di volta senza dubbio il pulled pork e le ribs: quando gli italiani hanno scoperto che esisteva una costina più tenera e saporita di quella che solitamente bruciacchiavano sulla griglia del campeggio, se ne sono letteralmente innamorati”.

Il barbecue alla giapponese

Ma il barbecue, ovviamente, non è solo una prerogativa americana. La fiera BBQ Expo aprirà le sue porte anche alle tradizioni culinarie di altre parti del mondo, come il barbecue giapponese. Poco conosciuto ma altrettanto interessante, vanta tra i suoi cult il teppanyaki, che prevede l'impiego di una piastra a vista, oppure l'infinita varietà di yakitori, spiedini di pollo con marinature diverse. E ancora lo yakiniku, celebre per la sua crosticina che rende la carne particolarmente saporita, o il teriyaki, che noi conosciamo come salsa ma che in realtà è una tecnica di cottura, in cui il cibo viene continuamente rivoltato sulla fonte di calore.

La grande sfida delle costine

Tra le attrazioni principali di certo la Smokin' Ribs Showdown, gara culinaria della prestigiosa KCBS (Kansas City Barbecue Società) che vedrà sfidarsi i migliori team europei nella preparazione di costine di maiale in puro stile americano. Appuntamento sabato 6 aprile con due round di One-Meat Ribs: la prova consiste nella cottura di costine di maiale affumicate a bassa temperatura per 5 o 6 ore. “Questo evento – commenta Stefano Noli del South Brixia Bbq, il migliore team italiano per gare effettuate nel 2023 – è un'opportunità unica per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell'American barbecue: sarà un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti”.

Il barbecue al femminile

Barbecue (anche) in rosa con Miss BBQ Edith Mattiuzzo, considerata una pioniera: condividerà la passione per il barbecue e presenterà i suoi affumicatori. “Il mio obiettivo – racconta Mattiuzzo – è sempre stato quello di rendere l'universo del bbq accessibile anche alle donne: spero di ispirare tante persone a entrare in questo affascinante mondo”. Tante, tantissime le cose da fare: all'area expo si affiancheranno eventi di showcooking, degustazioni, spazio per l'acquisto di accessori e attrezzature. Come per Cosmogarden, l'evento è organizzato da Area Fiera, società nata nel 2008 e specializzata nell'organizzazione di eventi e fiere: vanta un portfolio di 1.400 aziende attive.