MutuoGreenEnergy: 100 milioni di euro per comprare una casa "green"

Cento milioni di euro con tassi agevolati (tasso fisso al 2,50%, taeg al 3,07%) dedicati ai privati per l'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o superiore: è il plafond messo a disposizione per il 2024 dalla banca Bcc Agrobresciano, nell'ambito della nuova campagna #MutuoGreenEnergy. “I mutui green – spiega Giuliano Pellegrini, direttore generale della banca – sono strumenti che le banche possono mettere a disposizione dei clienti interessati a investimenti ecosostenibili. Abbiamo deciso di riproporre anche nel 2024 tassi speciali riservati ai soci e ai clienti privati che intendono acquistare nuove abitazioni in classe energetica elevata, perché siamo consapevoli di quanto sia importante il sostegno alla transizione energetica e del ruolo fondamentale che gli istituti bancari possono avere in questo passaggio”.

#MutuoGreenEnergy fino al 31 dicembre

Per informazioni specifiche sul #MutuoGreenEnergy, clienti e soci possono rivolgersi direttamente ai consulenti di filiale, oppure consultare direttamente il sito web di Bcc Agrobresciano, alla pagina dedicata. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata o esaurimento del plafond. Una scelta, fa sapere la banca, che “conferma l'impegno a favore dell'ecosostenibilità e di investimenti riservati alla tutela del territorio, nonché alla salvaguardia delle risorse non rinnovabili”.

“Anche nel 2024 – la chiosa del direttore Pellegrini – supporteremo attivamente le famiglie nelle loro scelte ecosostenibili. Da oltre 125 anni sosteniamo il territorio e le persone: la campagna #MutuoGreenEnergy ci permette di continuare a farlo in modo concreto, poiché incentiva investimenti immobiliari rispettosi dell'ambiente, nell'interesse dell'intera comunità”.