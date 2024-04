Telefono rotto, macché: ecco quanto costa riparare uno smartphone

La Lombardia è tra le 10 regioni d'Italia dove le riparazioni di uno smartphone sono più care: con un indice di costo pari a 8,5, su un massimo di 10, la nostra regione si piazza ben salda nella Top 10 superata solo da Trentino (il luogo dove le riparazioni sono più care: indice 10), Valle d'Aosta (9,9), Friuli Venezia Giulia (9,8), Veneto (9,2), Emilia Romagna (9), Piemonte (8,9) e Toscana (8,6). Scendendo lungo la penisola i costi della riparazioni quasi si dimezzano, fino ai minimi toccati da Sicilia (6,5), Calabria (6,4) e Campania (6,2), le regione più economica d'Italia dove riparare uno smartphone.

Lo rivela l'ultimo studio di WeFix.it, il booking italiano che seleziona i migliori centri assistenza per smartphone, membro di The Right to Repair Europe, coalizione che ha promosso la legge sulle riparazioni al parlamento europeo (attualmente in fase di approvazione a Bruxelles). In tal senso, il mercato dei pezzi di ricambio per smartphone in Europa vale più di 63 miliardi di dollari, aumentato del 148% a partire dal 2019. L'Eurefas, ovvero European Refurbishment Association, rileva inoltre che nei 27 Paesi dell'UE più del 10% degli smartphone in circolazione è già stato ricondizionato. In Italia, il mercato delle riparazioni cosiddette “fuori garanzia” nel 2023 ha superato i 250 milioni di euro.

Quanto costa riparare uno smartphone

Ma questo costa riparare uno smartphone? Il valore medio è di circa 80 euro per dispositivo. I modelli più costosi sono i Samsung, con un costo medio di riparazione pari a 107 euro: i più economici sono i modelli Huawei, con un costo medio di riparazione di 64 euro. Le parti consumabili più riparate sono gli schermi e le batterie: sostituire la batteria di un dispositivo Apple ha un costo medio di 48 euro. Ma i prezzi variano parecchio da regione a regione. Una nuova batteria Apple per un iPhone 12 in Trentino costa 54 euro: per la stessa riparazione, in Campania se ne spendono 39.

Per lo schermo di un Samsung S21, in Trentino si spendono 204 euro: in Campania solo 184. A livello nazionale, la sostituzione di uno schermo Apple supera i 104 euro, con un costo medio delle riparazioni di oltre 80 euro: per un Samsung riparazione media a 106,5 euro, sostituzione schermo 161 euro, sostituzione batteria 54 euro; per uno Xiaomi riparazione media a 68 euro, sostituzione schermo a 118 euro, sostituzione batteria 49,5 euro; per Huawei, infine, riparazione media a 64,5 euro, sostituzione schermo a 93 euro, sostituzione batteria a 43 euro.

Mediamente, un nuovo dispositivo richiede una riparazione già dopo i primi 17 o 19 mesi, circa un anno e mezzo, mentre uno smartphone riparato allunga la propria vita di almeno un anno (tra i 12 e i 15 mesi). “Con l'approvazione della Legge europea sulle riparazioni – commenta Joseph Caruso, responsabile del dipartimento statistico di WeFix.it – questo mercato è destinato a crescere ancora, anche grazie alla garanzia che i costruttori dovranno accordare a chi acquista un nuovo dispositivo, garantendo una vita più lunga ai propri smartphone oltre a un impatto ambientale meno traumatico e una catena del riciclo più virtuosa”.