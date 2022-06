Caro vita, azienda bresciana regala 500 euro ai suoi dipendenti: "Se lo meritano"

Un aiuto concreto alle famiglie di coloro che ogni giorno si danno da fare in fabbrica. Il consiglio di amministrazione della Comisa Spa di Pisogne, nel corso dell'ultima seduta, ha destinato 100 mila euro ad un un 'bonus' speciale per i dipendenti, circa 150 persone. Soldi stanziati per aiutarli ad affrontare gli aumenti dovuti alla pandemia e al conflitto tra Russia e Ucraina. Il 'premio' aziendale sarà erogato nella busta paga del mese di maggio: i lavoratori si troveranno 500 euro in più rispetto allo stipendio abituale.

Un aiuto alle famiglie, come lo ha definito la ditta - specializzata nel settore idrotermosanitario e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento a pavimento - per far fronte ai rincari delle bollette, ma pure della benzina e dei prodotti alimentari.

"Facciamo quello che possiamo- commenta il presidente Federico de Lisi ai microfoni di Teleboario - oltretutto i nostri dipendenti se lo meritano: sono la nostra forza, la nostra risorsa migliore".

Un aiuto concreto in linea con la filosofia dell'azienda che, da oltre 50 anni, punta tutto sulla qualità dei prodotti offerti, ben consapevole che i massimi livelli di performance vengono ottenuti mettendo al primo posto il rispetto e la valorizzazione dei lavoratori.

Notizia di questi giorni è anche l'investimento di 30 milioni di euro per rinnovare - nei prossimi tre anni - i capannoni e la struttura di Comisa, rendendola ancora più sostenibile dal punto di vista ambientale.