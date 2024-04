La corsa dei daini tra vortici di neve: notte magica nel bosco (video)

Termometri in picchiata, ombrelli aperti e caloriferi accesi. A fine aprile torna l’inverno, quello vero. E anche la neve a bassa quota: nella notte tra lunedì e martedì, i fiocchi sono caduti fino ai 700-800 metri di quota, imbiancando, per la prima volta nel 2024, tetti e prati in numerose località del Bresciano. Dalla Valtrompia alla Valsabbia: per molti è stato un bianco e davvero insolito risveglio.

Una parentesi invernale, ampiamente annunciata, che non crea solo disagi e fastidi, ma regala anche magici incontri. Come quello fatto da un automobilista a Pezzaze: mentre era al volante si è imbattuto in un branco di daini. Una scena che sembra uscita da una fiaba: quattro splendidi esemplari si avventurano lungo la strada che collega le località Carebbio e Avano.

Il video, pubblicato da Giampiero sulla pagina Facebook di Pezzaze, è diventato presto virale sui social. La scena è resa ancor più magica e rara dai fiocchi di neve che, in una serata di fine aprile, accompagnano l’elegante corsa dei daini. Uno scenario d’altri tempi e luoghi, una splendida immagine tra le tante che immortalano le inusuali nevicate di questi giorni.