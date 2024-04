Dopo la multa a Enzo, "Le Iene" si immergono nel Garda e spuntano altre bombe

Ancora bombe e ordigni sui fondali di Desenzano del Garda. Il nuovo ritrovamento, a poche settimane dal doppio “bomba day” di fine gennaio, è firmato stavolta da un giornalista delle Iene, la nota trasmissione di Italia 1: le telecamere di Mediaset erano sul Garda per raccontare quello che ormai è conosciuto come il “caso Fattori”, ovvero la risonanza mediatica – nazionale e non solo: ne hanno parlato anche in Germania – conseguenza della multa da 500 euro, come da ordinanza, elevata nei confronti di Enzo Fattori, il “volontario raccoglitore” che da 30 anni ripulisce le spiagge e il litorale, oggi volto e voce del gruppo Racmen.

La multa, ricordiamo, è figlia del provvedimento firmato dal sindaco Guido Malinverno e in vigore dalla fine di gennaio, subito dopo i ritrovamenti degli ordigni tra il porto vecchio e la diga foranea: di fatto vieta, pena una sanzione da 500 euro salvo ulteriori risvolti penali, di raccogliere qualsiasi cosa in acqua e lungo la costa, disponendo il divieto (testuale) di “raccolta, asportazione e spostamento di oggetti, materiali, rocce e sedimenti di qualsiasi natura”.

Altre bombe in fondo al lago

Il giornalista-sub delle Iene si è immerso al largo del Vò, non lontano dalla Lega Navale: a circa un centinaio di metri dalla riva sono stati così individuati dei nuovi ordigni, probabilmente ancora risalenti alla Seconda guerra mondiale, nello specifico due piccole bombe (ancora da identificare) e una pistola. Pronta la segnalazione ai carabinieri, che a loro volta hanno allertato chi di dovere: come già meno di tre mesi fa, nei prossimi giorni (meteo permettendo) verrà organizzata la bonifica, coinvolgendo la Marina militare (per il recupero degli ordigni) e gli artificieri del Genio guastatori di Cremona, sotto il coordinamento della Prefettura.

“Le ordinanze – scrive l’assessore Pietro Avanzi – servono per garantire la sicurezza e l’incolumità. Purtroppo alcune persone, per scopi personalistici e politici, hanno denigrato l’ottimo lavoro del sindaco Guido Malinverno che, in silenzio e senza proclami, lavora per la nostra città”.