Maxi esercitazione con 100 aerei militari: ci sono anche i caccia della base di Ghedi

Nome in codice Red Flag Alaska 24-1: è la maxi-esercitazione militare d’oltreoceano, avviata da pochi giorni (dal 18 aprile) e che proseguirà fino al 3 maggio. In prima linea negli Stati Uniti ci sono anche i caccia F-35A dell’aerobase militare bresciana di Ghedi: 5 i velivoli già decollati appartenenti al VI Stormo, affiancati da un omologo aereo del XXXII Stormo di Amendola, da 6 aerei F-2000 in arrivo da Grosseto, Gioia del Colle, Trapani e Istrana, e ancora un G-550 CAEW e un KC-767° del XIV Stormo di Pratica di Mare. L’Aeronautica Militare ha schierato infine una cellula JTAC del XVII Stormo, che opererà insieme all’esercito americano nell’ambito della Distant Frontier, ulteriore esercitazione organizzata a latere della Red Flag e iniziata già a partire dal 4 aprile.

La Red Flag Alaska 24-1

A questa edizione della Red Flag Alaska partecipano Italia, Stati Uniti e Olanda: i primi due con assetti aerei e di terra, i Paesi Bassi solo con assetti JTAC. Nel corso dell’esercitazione saranno coinvolti più di 100 velivoli e oltre un migliaio di militari. La Red Flag Alaska 24-1 è un’esercitazione definita “estremamente realistica” nella quale “i piloti consolidano le capacità d’impiego dei sistemi d’arma in dotazione e la validità delle rispettive tattiche, mediante l’organizzazione e il coordinamento di pacchetti costituiti da un elevato numero di velivoli (Large Force Employment), potenziando al contempo la capacità di operare congiuntamente con altri reparti, in scenari operativi connotati da alta imprevedibilità e complessità”.

I velivoli nostrani si trovano attualmente a oltre 8mila km in linea d’aria da casa, circa 13.500 km seguendo la rotta del trasferimento via centro Atlantico: “Per questo motivo – fa sapere l’Aeronautica Militare – si tratta di uno dei più importanti eventi esercitativi del 2024, anche alla luce degli attuali impegni della forza armata nei teatri operativi all’estero. È stata l’ennesima occasione per esercitare la capacità nazionale di proiezione rapida dall’aerospazio, quale concreta espressione della capacità della forza armata di poter dispiegare forze, anche in contingenti non elementari, su una scala non più soltanto regionale, ma senza limiti geografici”.