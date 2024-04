Aria inquinata: Brescia firma il patto dei sindaci contro lo smog

In occasione della Giornata della Terra, Brescia ha firmato il “Patto dei sindaci per una Pianura Padana che respiri”, che impegna gli amministratori dei comuni del territorio padano a condividere gli sforzi per contrastare l’inquinamento ambientale. Promosso dalle Amministrazioni comunali di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso, il patto è stato presentato questa mattina al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano.

L’iniziativa arriva al termine di un inverno segnato dagli allarmi per la qualità dell’aria nell’intera Pianura Padana, che i dati certificano come uno dei luoghi più inquinati d’Europa. Secondo l'ultimo rapporto di Legambiente, tra gennaio e marzo 2024, a Brescia e in altri cinque capoluoghi - Monza, Cremona, Mantova, Lodi e Milano - la concentrazione media di PM10 è risultata eccedente il valore soglia di 40 microgrammi per metro cubo indicato dalla norma europea come media annua. E nessuno dei capoluoghi lombardi è riuscito a restare al di sotto dei valori previsti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria, che una volta entrata in vigore abbasserà la media annua a 20 microgrammi per metro cubo. Brescia, con i suoi 38 giorni oltre soglia, è uno dei due capoluoghi lombardi - l’altro è Cremona - e uno degli otto in Italia che alla data del 31 marzo avevano già sfondato il limite massimo di 35 giorni l’anno con una media giornaliera di concentrazione delle polveri sottili superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. Milano, Monza, Mantova, Lodi, Pavia e Bergamo, stanno per esaurire i loro giorni di “franchigia”.



La concentrazione di NO2, un precursore del PM10 secondario, in Pianura Padana, domenica 20 aprile 2024 (Fonte: Copernicus - ESA)

Cosa dice il patto dei sindaci per l'aria

Il patto siglato dai sindaci riconosce che lavorare sull’aria della Pianura Padana - situata in un avvallamento dove smog e polveri tendono ad accumularsi e caratterizzata dalla massiccia presenza di attività antropiche - richiede un lavoro collettivo. E certifica l’impegno degli amministratori a proporre localmente misure concrete: “ci impegniamo” si legge “a sostituire tutte le caldaie comunali a gasolio, a continuare a piantumare nuovi alberi, a promuovere misure volte a decongestionare i Comuni dal traffico veicolare, a investire sul trasporto pubblico e a incentivare l’uso di mezzi di spostamento più sostenibili”.

Il documento chiama, però, in causa tutti i livelli di governo, dalle regioni all’Unione Europea. I sindaci chiedono al Governo italiano, in particolare, d’investire nella riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali, sul trasporto pubblico locale sostenibile e sulla transizione. E poi fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l’efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana. All’Europa, invece, la richiesta è “un forte coordinamento delle azioni, anche tramite una struttura speciale commissariale, che, in accordo con i nostri Enti e coinvolgendo anche le Regioni, ci aiuti a individuare azioni e obiettivi possibili”, anche erogando fondi e risorse aggiuntive.

Legambiente: "l'impegno dei sindaci è al minimo sindacale"

“Gli amministratori uniti possono essere il motore del cambiamento insieme con tutte le istituzioni nazionali e sovranazionali” ha commentato la sindaca Laura Castelletti. “Allo stesso tempo proseguiremo il nostro lavoro con la giunta dei sindaci, che ha proprio questo aspetto tra le sue priorità, anche alla luce del Piano Aria e Clima attualmente in preparazione”. “Brescia non è e non è mai stata ferma su questo tema, ma oggi viviamo come un traguardo questa firma al Patto dei sindaci per un futuro di collaborazione a beneficio di tutti”, ha sottolineato l’assessora comunale all’ambiente Camilla Bianchi.

Meno entusiastico il commento della presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, secondo la quale l’iniziativa dei sindaci è sì positiva, ma arriva con qualche decennio di ritardo. “Apprezziamo naturalmente lo sforzo fatto per creare un’alleanza, ma vorremmo sottolineare come le azioni per cui i sindaci si impegnano, allo stato attuale, sono il 'minimo sindacale' per uscire dall’emergenza. Vorremmo vedere, da questo momento in poi, un’azione più incisiva nei confronti di Regione Lombardia, per portare in Europa fatti e risultati concreti nella lotta all’inquinamento dell’aria”.