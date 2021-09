Guasto al sistema antincendio, inagibile la scuola invasa dall'acqua

Domenica la scuola primaria di Montirone si è allagata a causa della rottura di un tubo del sistema antincendio. Il guasto ha interessato il piano superiore dell’edificio: una volta raccolta sul pavimento, l’acqua è penetrata nella soletta che divide il primo piano dal secondo, bagnando così tutte le pareti della struttura.

Rimangono ancora da verificare i danni all’edificio: oltre a un danneggiamento all'impianto elettrico, resta da capire se la struttura sia agibile. Per asciugare la perdita sono intervenuti il personale della scuola, i tecnici e gli operai, insieme alla Protezione Civile. Si dovrà quindi attendere la messa in sicurezza della struttura prima dell'avvio dell’anno scolastico: una corsa contro il tempo, per 'salvare' le 14 classi da un inizio con la didattica a distanza.