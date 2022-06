Siccità estrema, il governo ha deciso: il lago verrà abbassato di un metro

Il lago d'Idro si abbasserà di un metro: verranno così rilasciati milioni di metri cubi di acqua a disposizione dell'agricoltura. La decisione ufficiale è attesa già in queste ore: di fatto manca solo il via libera del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. E' a lui che spetta l'ultima parola, anzi l'ultima firma per dare il via libera al nuovo rilascio.

Lo "scarico" dal lago d'Idro

Lo "scarico" delle acque dell'Eridio verrà programmato fino al 10 luglio, fino all'abbassamento del livello di circa un metro: si arriverà alla quota di 366 metri sul livello del mare, che la quota minima consentita per permettere il naturale "deflusso vitale" del lago. Insomma, siamo al limite. Ma la siccità preme, e le campagne chiedono acqua (in tal senso il dibattito è acceso anche sul lago di Garda, a cui però si chiede un intervento per "salvare" il Po dal cuneo salino sempre più esteso).

Le polemiche dei sindaci

Dopo il via libera dell'Autorità di Bacino e della Regione, come detto resta ora l'ultimo step: ovvero il via libera dal ministero. Ma intanto dal territorio è polemica: "Continuiamo a dire che sono da sostituire i sistemi irrigui ottocenteschi che utilizzano l'acqua del lago dieci volte più del necessario, e la soluzione è questa? Con un metro di lago dove pensano di arrivare? Siamo di fronte alla totale cecità della politica", ha dichiarato al Giornale di Brescia il sindaco di Idro, Aldo Armani.