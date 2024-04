Plastica, gomma e amianto: centinaia di metri cubi di rifiuti sepolti in fondo al lago

Plastica e gomma oltre alla temibile amiantite (materiale composto dalla fusione di absesto e gomma): è quanto nascondono i fondali del lago d'Iseo, ormai da decenni (almeno dagli anni Settanta) e su cui la Regione sta lavorando per un intervento più o meno definitivo di bonifica. La task force istituita qualche mese fa, costituita da esperti di Arpa Lombardia, Cnr Ismar (Istituto di Scienze marine), Cnr Irsa (Istituto di ricerca sulle acque) oltre che dal Nucleo carabinieri sommozzatori di Genova, ha già messo in atto un piano di indagine ambientale, articolato in 4 azioni: mappatura della distribuzione spaziale del materiale di scarto; caratterizzazione chimica di sedimenti e materiali e delle microplastiche; caratterizzazione ecotossicologica; valutazione del rischio.

Il piano ha così consentito di censire in modo esaustivo l'entità dell'accumulo, i materiali, il rilascio di microinquinanti, la contaminazione, la presenza di amianto. Lo studio svolto ha portato all'individuazione di due aree di accumulo: la prima è di circa 450 metri cubi, dai 10 ai 40 metri di profondità, la seconda (più piccola) da 150 mc e a oltre 50 metri di profondità. I risultati delle analisi chimiche dei rifiuti – in gran parte scarti di guarnizioni industriali – indicano la presenza di due tipologie generali di materiali: plastica mista a gomme e amiantite. Tali materiali, purtroppo, non sono inerti: è stato infatti rilevato il rilascio di metalli, micro e nanoplastiche e ancora amianto nei sedimenti presenti sul cumulo di rifiuti e nelle immediate vicinanze (nonché nella cosiddetta “colonna d'acqua”).

2 milioni di euro per la bonifica

Quindi, che fare? “Sulla situazione di Tavernola Bergamsca (proprio di fronte a Montisola, è la zona interessata dall'accumulo, ndr) stiamo lavorando insieme all'Autorità di Bacino – spiega l'assessore regionale all'Ambiente Giorgio Maione – e valutando diverse azioni, dal recupero naturale controllato al capping fino all'asportazione del materiale. La rimozione dei rifiuti è la strada che vogliamo intraprendere per salvaguardare l'ecosistema, ma serviranno più di 2 milioni di euro: apriremo un dialogo con il ministero per trovare le risorse necessarie. Una cosa è chiara: vogliamo risolvere una situazione bloccata dagli anni '70”.

Un problema vetusto eppure piuttosto urgente, ma nessuna emergenza: “Le acque del Sebino – conclude Maione – sono di qualità ottima: anche la scorsa estate sono risultate sempre balneabili e classificate come eccellenti in tutti i 48 punti analizzati costantemente da Ats. Vogliamo comunque gestire e minimizzare l'impatto ambientale”.

L'affondo di Legambiente

Sulla vicenda interviene anche Legambiente. “Da sempre si sa che l'enorme accumulo degli scarti di guarnizioni industriali contenevano metalli e amianto, gettati colpevolmente nel lago – dice Dario Balotta, presidente di Legambiente Basso Sebino –: ora che è stata appurata la loro presenza, e che l'acqua prelevata contiene amianto, metalli, micro e nanoplastiche, serve subito la loro rimozione. Il costo, 2 milioni di euro, non deve essere un pretesto: sorprende che l'assessore regionale Maione ne faccia un problema, quando anche quest'anno l'Autorità di Bacino ha chiuso il suo bilancio in attivo di 1 milione di euro. Serve una rapida decisione: anche i Comuni devono uscire dal letargo e mettere la tutela ambientale del Sebino al primo posto delle loro attività”.

“Mi chiedo inoltre – aggiunge Balotta – che fine abbia fatto la caccia ai responsabili: parliamo di industrie, ci devono essere dei nomi e dei cognomi. E ancora: la bonifica era già stata annunciata ormai anni fa, quindi oggi di cosa stiamo parlando? È cambiato l'assessore e si ricomincia ancora da capo?”.