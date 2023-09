Il Trofeo Bressan è della Millenium Brescia: in finale battuta Offanengo in 4 set

Per la finalissima del secondo Trofeo Bressan, coach Alessandro Beltrami sceglie la regista Scacchetti incrociata con Malik; le bande sono Fiorio e capitan Pamio, con al centro Torcolacci e Babatunde; Pericati libero. Coach Bolzoni risponde con due vecchie conoscenze per Brescia, Ulrike Bridi in regia, incrociata a Giorgia Sironi; la coppia dei centrali è formata da Modesti e Tajè, ai lati capitan Trevisan e Abila De Paula; Pelloni è il libero. L’inizio del match vede le due formazioni studiarsi, ma l’equilibrio è solo momentaneo e infatti la Valsabbina fugge sull’8-4, complici anche alcuni errori di troppo della squadra di casa. Nella parte centrale del set le neroverdi riaccorciano senza riuscire però a portarsi avanti (21-17). L’allungo finale delle Leonesse fa 19-25. Decisivo l’apporto di Fiorio, letale in attacco (6 punti nel parziale), e di Scacchetti, capace di orchestrare al meglio il gioco bresciano.

Offanengo è capace di recuperare e superare le ospiti, ma è un fuoco di paglia. Complici gli ottimi turni al servizio prima di Malik e poi Babatunde, la seconda linea neroverde perde confidenza e cede il passo a una Millenium fredda e determinata. Nell’infinito turno al servizio della centrale pugliese, trovano spazio anche Pinarello e Brandi, schierata nell’inedito ruolo di opposta per alzare il muro. Trevisan e compagne ritrovano il servizio sul 15-22, ma ormai è difficile recuperare. L’errore di Sassolini al servizio pone la parola fine sul set (18-25). 9 battute e 3 ace nel parziale per Babatunde, autrice di 7 punti e capace di mettere a terra 3 palloni su 4 in attacco. Il terzo parziale, come i precedenti, parte a guida bresciana. Trevisan e compagne, però, riescono a fiaccare la ricezione bresciana e a guadagnare il break (16-14) che poi riusciranno a mantenere e incrementare (17-21) fino alla fine del parziale (25-21). Trascinatrice delle neroverdi la ex Sironi, con il 55% in attacco e 6 punti. A risponderle, lato Millenium, capitan Pamio (7 palle a terra) e Babatunde (3 muri punto).

Strapotere Valsabbina nel quarto parziale, con Offanengo che perde lucidità e Brescia che prende sicurezza. Da 4 le lunghezze di vantaggio diventano 11, il secondo time-out di Bolzoni arriva sul 5-16, ma alla ripresa è una bomba di Malik a confermare l’inerzia a favore di Millenium. L’opposta israeliana, ancora in ripresa dopo l’infortunio che l’ha fermata per parte della pre-season, nel quarto set è on fire e mette a terra 7 palloni. Il punteggio dell’ultima frazione è schiacciante: 25-9 per Millenium. La Valsabbina sale quindi sul primo gradino del podio del secondo Trofeo Bressan di Offanengo, davanti a Offanengo, Bergamo e Casalmaggiore. Dei 4 premi individuali, 3 sono di parte bresciana: Miglior giocatrice del torneo Alice Pamio, seguita da Chiara Scacchetti come miglior palleggiatrice, Ylenia Pericati miglior libero e Francesca Trevisan per Offanengo come miglior schiacciatrice.

“La nostra preparazione sta andando bene. E questo torneo l’ha dimostrato – è il commento del libero bresciano Ylenia Pericati -. Abbiamo un gruppo solido. Stiamo anche costruendo un tipo di gioco non facile, perché è molto veloce. Però per ora sta andando bene e il lavoro sta già dando i suoi frutti, anche se c’è ancora da lavorare. Stiamo anche recuperando le persone acciaccate. Per quanto riguarda il mio ritorno a Brescia, sono molto contenta. Non avevo dubbi. Conoscevo già la società e l’allenatore, ma anche molte giocatrici. Riguardo ai nostri obiettivi… Nessuno si nasconde: abbiamo obiettivi importanti. Quest’anno il campionato sarà super competitivo perché ci sono squadre molto forti, ma noi siamo qui e ci proviamo”.