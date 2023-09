Millenium Brescia, si fa sul serio! Weekend ricco a Offanengo per il Trofeo “Pietro Bressan”

Ad un mese dall'inizio della preparazione e a quindici giorni dall'avvio del campionato, questo weekend le Leonesse hanno a disposizione un altro significativo banco di prova per testare il lavoro tecnico-tattico messo a punto da coach Alessandro Beltrami e dal suo staff in queste settimane di preseason. Al Palacoim di Offanengo, sabato 23 alle 17, la Banca Valsabbina Millenium incontrerà la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, squadra di spessore, iscritta nella massima serie della pallavolo femminile italiana. Alle 19, le padrone di casa del Volley Offanengo (che militano in Serie A2) se la vedranno, invece, con Volley Bergamo 1991 di Serie A1. Le finali sono in programma domenica 24 dalle 16.30. Il percorso compiuto sin ora, seppur ostacolato dagli acciacchi muscolari di alcune ragazze (Torcolacci, Malik, Ratti e Pinetti, con Bulovic ormai recuperata), ha dimostrato la grande voglia e determinazione di Pamio e compagne, che hanno saputo tenere testa prima a Picco Lecco e Talmassons nel triangolare di Creazzo, poi a Volley Bergamo e Lugano negli allenamenti congiunti settimanali.

Anche questo weekend, l'obiettivo di coach Alessandro Beltrami sarà vedere tradotto sul campo quanto definito durante queste prime settimane di pre season, per arrivare pronti al campionato che inizierà, in salita, l'8 ottobre a Perugia. “Quello che giocheremo questo weekend è un torneo importante per il nostro percorso di preparazione - sono le parole dell'allenatore della Banca Valsabbina Millenium Brescia, Alessandro Beltrami -. A noi serve giocare, perché gli aspetti su cui vogliamo fondare la nostra identità vengono sviluppati, oltre che in allenamento, soprattutto in campo. La nostra preseason, per ora, non è stata del tutto lineare: abbiamo avuto dei piccoli acciacchi, che negli ultimi 15 giorni non ci hanno permesso di lavorare con la squadra al completo. Quindi, ci stiamo concentrando su vari pezzi di gioco. Nelle precedenti uscite siamo riusciti spesso a mettere insieme questo puzzle, però andando avanti, alzandosi il livello, le squadre saranno sempre più pronte e sarà sempre più difficile. Siamo del tutto un cantiere in costruzione, anche se non manca tantissimo al campionato. Dobbiamo portare pazienza, consapevoli che questo percorso vuole aiutarci a rendere più efficace gli elementi del nostro gioco. L’appuntamento ad Offanengo è, come detto, molto importante. Abbiamo cercato a lungo un torneo di livello come questo, a cui partecipano anche due squadre di A1: un ottimo banco di prova nel quale ci metteremo in gioco con l’idea di provare a verificare se le cose che abbiamo fatto nella preparazione possono essere a noi funzionali. È giusto affrontare questo torneo con la massima cautela”.

Il programma si aprirà sabato con le semifinali: alle 17, duello tra la Trasporti Pesanti Casalmaggiore e la Valsabbina Millenium Brescia, mentre alle 19 sfida tra Volley Offanengo e Volley Bergamo 1991. Domenica spazio alle finali (terzo-quarto posto alle 16,30 e la finalissima a seguire). Tutti i match dei due giorni si giocheranno sulla distanza dei tre set su cinque.