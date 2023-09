La Millenium Brescia batte Casalmaggiore e conquista la finale del Trofeo Bressan

La Millenium Brescia scende in campo per il suo primo torneo ufficiale: nel tardo pomeriggio, sul parquet del Palacoim di Offanengo, le Leonesse incontrano la formazione di A1 Trasporti Pesanti Casalmaggiore, semifinale valida in vista delle finali di domani. Coach Alessandro Beltrami opta per le schiacciatrici Fiorio e Pamio, Scacchetti in regia incrociata a Malik, Torcolacci e Babatunde centrali, Pericati libero. Per la prima volta nella stagione il tecnico della Valsabbina ha a disposizione in un incontro amichevole Torcolacci e Malik, fermate in pre-season da fastidi muscolari. Musso risponde per Casalmaggiore con Perinelli e Edwards in posto 4, Avenia in regia incrociata a Smarzek, Colombo e Melandri al centro e De Bortoli libero. È l’ace di Pamio a dare inizio al match. Il ritmo è teso: si procede punto a punto fino al 5-5. Casalmaggiore poi ingrana la marcia giusta: di fronte ad una Valsabbina ancora disorientata, la Trasporti Pesanti aggredisce e allunga fino al 12-8. Coach Beltrami richiama a sé le sue giocatrici: al rientro in campo, però, il match va ancora nella direzione di Casalmaggiore che scappa nuovamente fino al 17-11.

È proprio in questo momento che le sorti della partita si invertono: la Millenium si riaccende e lascia in panchina la timidezza e Casalmaggiore inizia a sbagliare. Il turno al servizio di Fiorio risolleva le sorti giallonere, le distanze si accorciano e, sul 19-16 per la squadra in maglia blu, Musso chiama tempo. La Millenium rimane concentrata e raggiunge la parità: è 19-19. Gli ultimi minuti del match sono tesi: dopo un’iniziale allungo della Trasporti Pesanti (23-21), la Millenium recupera e sorpassa, aggiudicandosi il set per 25-23. Nella seconda frazione, Casalmaggiore parte più determinata ed è subito 5-1. Un fallo a rete delle avversarie e il punto dalla seconda linea di Pamio riaccendono il match, ma la reazione della Trasporti Pesanti non si fa attendere ed è 8-3. Beltrami prova a far ritrovare la concentrazione alle sue ragazze chiamando tempo, ma le ragazze di coach Musso gestiscono bene la palla e allungano, su una Valsabbina intimorita, fino al 16-10.

A metà set, sul parquet di Offanengo, entrano tante forze fresche, tra cui la grande ex Obossa. Coach Beltrami, dal canto suo, sceglie Pinarello in regia (al posto di Scacchetti) e Bulovic opposta (al posto di Malik). Non c’è storia però: la Trasporti Pesanti, sempre avanti, si aggiudica il set per 25-16. L’avvio del terzo set ricalca il ritmo del primo: Casalmaggiore va avanti, la Millenium non la lascia scappare. Il continuo batti e ribatti si interrompe sul 5-5, visto che poi le ragazze di coach Musso allungano fino al 9-5. Un pallonetto vincente di Fiorio rimette la Millenium in battuta, ma quello di Casalmaggiore la riporta alla squadra in maglia blu. Causa anche alcuni errori a rete, Casalmaggiore si porta in vantaggio: il parziale che costringe Beltrami a chiamare le ragazze a sé è 12-7. Pamio in battuta, e Malik e Fiorio infuocate, riportano le Leonesse in battuta. È 13-12: Musso non ci sta e blocca il ritmo con un timeout. Ma la Millenium non ci casca e Pamio, dalla seconda linea, si prende il pareggio: è 13-13. È però solo una situazione momentanea, perché la formazione casalasca riparte e raggiunge il 18-15.

La Valsabbina prova a difendere, ma la forza della Trasporti Pesanti è dominante. La set ball (24-17) è di Colombo: il terzo parziale si conclude 25-18. Per il quarto tempo, coach Beltrami opta per un cambio al centro: Brandi entra su una Torcolacci che ha fatto bene nella sua prima uscita stagionale. La Millenium parte bene, consapevole di poter tenere testa all’avversaria di A1. È 4-2 per le bresciane, quando il braccio infuocato di Casalmaggiore Malwina Smarzek prova a reindirizzare il match. La Millenium, però, non demorde e difende il vantaggio (6-4). La Trasporti Pesanti rimane in agguato e insegue. Ma Scacchetti con un lungo linea di seconda che ricorda la set ball della prima frazione di gioco e poi la super spike di Fiorio fanno 10-7. Casalmaggiore cambia ritmo e riacquista terreno: è 11-12. Beltrami capisce allora che è il momento di far rifiatare le sue ragazze e chiama tempo. Al rientro in campo, Perinelli buca il muro bresciano e si prende il pareggio (13-13). Babatunde non ci sta: con una diagonale vincente si riprende la battuta. Ancora una volta, il ritmo si fa intenso: la partita è contesa. Non c’è il due senza il tre: Scacchetti gioca ancora in lungo linea e si prende gli applausi di tutto il Palacoim (19-17).

La Millenium riesce ad allungare sul finale: sul 23-20, l’errore in battuta di Obossa regala la set ball alla Millenium. Babatunde, però, non ne approfitta. Un errore che ridà speranza a Casalmaggiore che arriva vicinissima al pareggio. Sul 23-24, Brandi schiaccia da centro sulle mani del muro di Casalmaggiore: la palla cade fuori dal campo e il set è della Valsabbina. Nonostante sia il quinto set, le due formazioni hanno tanta grinta e forza nelle gambe. In casa bresciana, entra in campo Bulovic per dare respiro a Malik. La solita tensione del match rimane protagonista con le due formazioni che si inseguono punto a punto. Sul 9-11 per la Millenium, Musso chiama il timeout. Obiettivo raggiunto: la palla torna a Casalmaggiore, ma Brandi rompe subito i sogni delle avversarie con una schiacciata che buca le mani dei centrali. Due errori della Trasporti Pesanti fanno 10-14 per la Millenium. Pamio da seconda linea chiude i conti: la Banca Valsabbina Millenium vince il match per 15-11.

“Sono molto contenta di questa prestazione di squadra – commenta la capitana della Valsabbina Alice Pamio ai microfoni di Obiettivo Volley -. Abbiamo sicuramente tante cose da sistemare ma devo dire che queste prime uscite stanno andando molto bene. Abbiamo ancora la formazione ridotta, ma è normale, stiamo caricando molto, ci stiamo preparando all’inizio del campionato”. Prosegue Pamio: “La chiave per il futuro sarà sicuramente quella di fare gruppo coeso e aiutarci in momenti di difficoltà. Sebbene ci siano giocatrici di talento, l’individualità non ci permette di arrivare poi all’obiettivo. Quindi dobbiamo fare della coesione il nostro punto di forza. Oggi si è visto, in alcuni set di più, in altri di meno, ma alla fine è venuta fuori. Penso che sia la cosa più importante che ci portiamo a casa questa sera”. Il tabellino del match:

Banca Valsabbina Millenium Brescia 3 – 2 Trasporti Pesanti Casalmaggiore (25-23, 16-25, 18-25, 25-23, 15-11)

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Fiorio 16; Pinarello 0; Tagliani (L) n.e.; Scacchetti 4; Torcolacci 5; Pamio 18; Bulovic 1; Pericati (L); Brandi 3; Malik 8; Babatunde 14; Pinetti n.e.; Ratti n.e. All. Beltrami.

Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Perinelli 12; Avenia 6; Colombo 6; Melandri 6; Manfredini 2; De Bortoli (L); Edwards 9; Faraone 0; Obossa 8; Smarzek 25; Cagnin 3; Acosta 4. All. Musso.