Si schianta in bici, ragazzino batte la testa con violenza: è grave

E' stato ricoverato in codice rosso il ragazzino di 15 anni che domenica è caduto in bici durante il Memorial Marcello Perico

Ha battuto la testa sull'asfalto, e nonostante il caschetto la botta è stata così violenta da fargli perdere i sensi: è stato ricoverato in codice rosso, ma con il passare delle ore le sue condizioni sono già in miglioramento. Per capirci, è grave ma non in pericolo di vita. E' successo domenica mattina ad Albano Sant'Alessandro, provincia di Bergamo, nel corso della XXI edizione del Memorial Marcello Perico – Trofeo Hertz – Gran Premio Ravanelli Fabbro, categoria Allievi, a cui hanno partecipato, come ogni anno, anche diversi giovani atleti bresciani.

Una brutta caduta in discesa

L'infortunato è un ragazzo di appena 15 anni, soccorso sul posto da ambulanza e automedica e poi trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Avrebbe perso il controllo della bici in discesa, scendendo dal Colle dei Pasta lungo Via Tonale, a poche centinaia di metri dal traguardo.

Per la cronaca, la gara si è conclusa con la vittoria di Filippo Turconi della squadra Bustese Olonia: secondo posto per Alessandro Cattani, ancora Bustese Olonia, e terzo per Samuele Alari del Velo Club di Sarnico. Il primo team bresciano si è classificato al settimo posto, con il piazzamento di Michele Daffini della Progetto Ciclismo di Rodengo Saiano.