Serie B, Palermo-Brescia 1-0: gol e highlights

Quarta sconfitta consecutiva per le Rondinelle. La sintesi video

A Palermo il Brescia non cambia il trend negativo e va incontro alla quarta sconfitta consecutiva. I rosanero guidati dall’ex Eugenio Corini conquistano i tre punti vincendo di misura grazie a un gol segnato nella prima mezz’ora di gioco.

Le Rondinelle restano così a quota 13 punti in campionato, a tre punti di vantaggio dalla zona play out. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 novembre alle 16:15, il Brescia ospiterà la Cremonese allo stadio “Rigamonti”.