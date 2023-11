Il Brescia non rinasce. Il Palermo vince di misura

A Palermo il Brescia non cambia il trend negativo e va incontro alla quarta sconfitta consecutiva. I rosanero guidati dall’ex Eugenio Corini conquistano i tre punti vincendo di misura grazie a un gol segnato nella prima mezz’ora di gioco.

I padroni di casa partono subito a mille con un tiro dai 25 metri di Stulac che Lezzerini è costretto a parare in tuffo. Il Brescia non si fa intimorire e reagisce immediatamente con Moncini che prima ci prova con il destro dal limite dell’area e poi di testa su assist di Dickmann, ma entrambe le volte non c’è abbastanza forza e Pigliacelli para senza difficoltà. Il Brescia gioca meglio, ma al 27’ è il Palermo a trovare la via del gol: Valente s’invola sulla destra e crossa in area per Coulibaly che prende il tempo a Fogliata e di testa deposita in rete.

Il Brescia fatica a riprendersi e torna a farsi vedere in fase offensiva soltanto nei minuti finali del primo tempo sfiorando anche il pareggio con Cistana che da dentro l’area calcia a botta sicura con il mancino, ma Mateju salva provvidenzialmente.

Nella ripresa i ritmi sono più blandi, ma il più vivace rimane Moncini che al 54’ spaventa i rosanero con un colpo di testa su lancio lungo di Papetti, ma la palla esce a lato. Il Palermo si limita a gestire il vantaggio lasciando il possesso palla al Brescia che però fatica a impensierire la porta difesa da Pigliacelli. Al 65’ i neo entrati Di Mariano e Soleri sfiorano il raddoppio: assist del primo e colpo di testa del secondo con la palla che termina alta di poco. Sempre di testa ci prova anche Lucioni, ma l’esito non cambia con la sfera che termina fuori dallo specchio. Al 72’ Moncini serve un buon pallone a Fares che impatta il pallone mancando però di un soffio la porta. Si era comunque alzata la bandierina del fuorigioco. La partita si accende nei minuti di recupero con un’occasione a testa: la prima è del Palermo, ancora con Soleri che ci prova in girata, ma Van de Looi s’immola respingendo la conclusione. Al 95’ l’ultima parola è del Brescia: Dickmann serve Bianchi che calcia di prima intenzione centrando però Moncini con la palla che sembrava ben indirizzata verso la porta.

E’ l’ultima chance di una partita che vale i tre punti per il Palermo e segna la crisi del Brescia alla sua quarta sconfitta consecutiva.

IL TABELLINO

PALERMO - BRESCIA 1-0

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni (22’ Marconi), Lund; Coulibaly (70’ Henderson), Stulac, Gomes; Valente (25’st Buttaro), Brunori (64’ Soleri), Mancuso (64’ Di Mariano). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Jensen, Insigne, Nedelcearu, Aurelio. Allenatore: Corini.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti (79’ Olzer), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van de Looi, Fogliata (69’ Besaggio), Huard (69’ Fares); Bertagnoli (69’ Bjarnason); Borrelli (52’ Bianchi), Moncini. A disposizione: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Galazzi. Allenatore: Thomassen (Gastaldello squalificato).

ARBITRO: Camplone di Pescara.

ASSISTENTI: Scarpa di Reggio Emilia; D’Ascanio di Ancona.

RETE: 27’ Coulibaly.

AMMONITI: Mateju, Soleri, Lund -Dickmann, Cistana, Fogliata, Van de Looi.

ESPUSLO: Corini (all. Palermo).

NOTE: Spettatori: 16914 (59 ospiti). Angoli: 2-4. Recupero: 5' - 6'.