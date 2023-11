Palermo-Brescia, le dichiarazioni del post partita del vice Dan Thomassen

Il momento nero del Brescia continua e sembra non volersi fermare. Contro il Palermo, infatti, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva al termine di una partita in cui il Brescia non è stato cinico sotto porta nonostante qualche buona occasione creata.

Al termine dell’incontro il vice allenatore Dan Thomassen ha analizzato così la partita:

“È stata una partita molto combattuta e poco pulita a livello tecnico. Abbiamo tirato tante volte in porta, forse di più rispetto all’avversario, ma al contrario loro non siamo riusciti a capitalizzare i tanti tiri in porta. Magari occasioni non nitide però tante conclusioni ravvicinate e in molte occasioni abbiamo portato la palla nella loro area. Ci dispiace che in questo momento non riusciamo a capitalizzare il gioco espresso”.

“Dobbiamo analizzare ogni singola partita ed è vero che anche oggi abbiamo zero punti in tasca. È stata una partita molto agonistica per entrambe le squadre, disputata a Palermo che è una squadra forte con individualità importanti. L’inerzia della gara l’abbiamo comunque tenuta alta per tutti i novanta minuti perché i ragazzi si sono spinti fino all’ultimo. Cosa non va lo analizzeremo fin da subito come facciamo sempre dopo ogni gara a prescindere dal risultato. Se avessi concretizzato di più rispetto a quanto creato, staremmo parlando di un risultato diverso”.

“Il cambio di Borrelli con Bianchi è arrivato perché in quel momento della gara avevamo bisogno di più coraggio. Quando nel primo tempo siamo stati più coraggiosi siamo riusciti a fare cose buone e volevamo riprovarci sfruttando le caratteristiche diverse di Flavio (Bianchi)”.

“Perdere non fa piacere a nessuno, tantomeno a noi. Non so se parlare di loop negativo, il nostro compito è rimanere estremamente razionali nella valutazione di ogni singola gara e poi capire cosa possiamo fare meglio. Il nostro obiettivo sarà sempre provare a fare la partita e l’unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare, rimboccarci le maniche e poi ne verremo fuori”.