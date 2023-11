Serie B, Como-Feralpisalò, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sabato 25 novembre alle ore 14, la Feralpisalò sarà di scena in trasferta contro il Como allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” per disputare l’incontro valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B.

Pre partita

Como e Feralpisalò si affronteranno per la prima volta in Serie B. I Leoni del Garda hanno conquistato tre punti nelle ultime cinque gare (3N, 2P) di Serie B: solo un punto in meno di quelli raccolti in tutte le precedenti otto partite (1V, 1N, 6P) nella competizione. I lariani hanno trovato la rete nelle ultime 12 gare casalinghe di Serie B e potrebbe andare a bersaglio per più match interni consecutivi di campionato per la prima volta da gennaio 1975-novembre 1976 (16 in quel caso).

Dove vederla

Como-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Dazn.

Le probabili formazioni

COMO (4-3-3): Semper; Barba, Odenthal, Curto, Ioannaou; Kone, Bellemo, Iovine; Cutrone, Verdi, Da Cunha. Allenatore: Fabregas.

FERALPISALO' (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Bergonzi; Felici, Zennaro, Fiordilino, Martella; La Mantia, Compagnon. Allenatore: Zaffaroni.