Como-Feralpisalò, il pre partita: convocati e dichiarazioni del tecnico Zaffaroni

Terminata la sosta per le nazionali è di nuovo tempo di campionato. Nella 14ª giornata di Serie B, i Leoni del Garda saranno impegnati in trasferta contro il Como allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Per i lariani ci sarà l’esordio in panchina dell’ex campione del mondo Cesc Fabregas.

Nel corso della conferenza stampa pre partita, mister Zaffaroni ha presentato così i temi della gara:

La situazione in casa verdeblù e la sosta

"La sosta ci è servita per lavorare e recuperare più giocatori possibili perchè eravamo in una situazione d’emergenza. È logico che adesso questi ragazzi si stiano inserendo nel gruppo e nei meccanismi quindi questo è positivo. Siamo in una fase in cui bisogna essere bravi a forzare, sempre in maniera graduale, in modo tale da arrivare al top.

Non possiamo assolutamente permetterci cali. La nostra posizione e il nostro momento ci impone di non avere cali ma anzi di aumentare i giri e la qualità delle nostre prestazioni".

Il modulo

"Credo che sia ancora prematuro cambiare. Stiamo lavorando tanto su determinati principi, che sono da acquisire adesso che stanno rientrando dei calciatori. Bisogna portare tutti sullo stesso piano, sia fisicamente sia in termini di organizzazione".

Il Como e il nuovo allenatore Fabregas

"È una squadra che nell’ultimo periodo ha fatto più punti di tutti, è una società che ha investito tanto e stanno proseguendo un percorso già iniziato da qualche anno. È un team di grande valore che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha fatto dei bei risultati. Non conosco la situazione. Il cambio in panchina non ci permette di avere dei riscontri e per questo motivo dobbiamo essere ancora più pronti e preparati perché oltre alle qualità individuali dei singoli, che conosciamo, abbiamo meno conoscenze sul tipo di organizzazione e di gioco".

Approccio alle partite

"Non è mai semplice lavorare su questo tipo di situazioni. Di certo è che recuperando molti elementi si alza anche il livello dell’allenamento e alle partite, aspetto fondamentale. Bisogna sempre vivere l'allenamento a 360° come la partita".

La continuità e il miglioramento della fase difensiva

"La continuità è sempre sinonimo di acquisizione di un’identità. Sicuramente solo questo non basta, ma io credo che la squadra abbia ancora tanti margini di miglioramento, da ricercare settimana dopo settimana".

Marco Sau

"Marco può crescere ancora tanto. Ha ancora tanta voglia di giocare, correre e faticare. È reduce da un lungo periodo di inattività ma è un ragazzo con qualità importanti. Abbiamo bisogno di tutti e lui insieme agli altri è un elemento importantissimo. Io giudico quello che vedo e lui è un ragazzo che si allena forte, fa tutto quello che deve fare e quindi, per me, nei momenti in cui ha giocato era giusto farlo entrare e sono molto contento delle sue prestazioni. Quanto ci manca uno 0-0? Sicuramente non subire gol è importante per ritrovare determinate sicurezze. Quindi è chiaro che, come abbiamo sempre detto, le sicurezze le ritrovi attraverso i punti che fai. Per noi sarà fondamentale provare a dare continuità e dobbiamo fare di tutto per riuscirci".

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

"Credo che sia doveroso sensibilizzare e il club in questo, così come in altre iniziative, è sempre attentissimo. Questi messaggi devono arrivare forti e chiari perchè è una piaga che bisogna risolvere nella maniera più veloce possibile e credo quindi che questa mobilitazione sia doverosa proprio per cercare di accelerare questo processo".

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

Difensori: 2 Ferrarini, 3 Tonetto, 23 Ceppitelli, 31 Camporese, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli;

Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Da Cruz, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: 6 Bacchetti, 7 Voltan, 19 Pilati, 21 Carraro.

Verzeletti e Pacurar saranno aggregati alla Primavera.

Gjyla impegnato con la Nazionale Italiana U17.