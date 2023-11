Atletico Cortefranca | Sandro Novazzi è il nuovo allenatore

L’avevamo anticipato ieri e oggi è arrivata l’ufficialità: Sandro Novazzi è il nuovo allenatore dell’Atletico Cortefranca.

Reduce da tre stagioni con il Carpenedolo, Novazzi sarà il terzo allenatore in stagione a sedersi sulla panchina dell’Atletico Cortefranca dopo Emanuele Bruni e Roberto Crotti. Domenica l’esordio in trasferta sul campo dell’Orceana per risollevare la squadra dal terzultimo posto in classifica.

Il comunicato del club

“La società Cortefranca è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Novazzi Sandro. La società dà il benvenuto e augura a mister Novazzi buon lavoro. A breve presenteremo il tecnico in seconda, collaboratore di mister Novazzi”.