Brutto ko per la RMB Brixia Brescia, Castelnuovo Scrivia vince 71-44

Pesante sconfitta per l’RMB Brixia Brescia nella trasferta valida per il recupero della 12^ giornata del campionato Serie A2 femminile, parita in cui le bresciane commettono troppi errori sia in attacco che in difesa.

La partita - Devono subito rincorrere le bianco blu, che prendono un parziale di 8-0 in avvio di gara. Si riavvicinano con dei mini parziali, grazie a una determinata Gregori, ma all’intervallo vengono rimandate sotto di 13 punti.

Al rientro dagli spogliatoi i ritmi si abbassano, ma le bresciane non riescono mai ad impensierire le avversarie, che aumentano notevolmente il loro vantaggio. Con questa sconfitta l’RMB accede alle Final Eight di Coppa Italia con il quarto piazzamento e affronterà la prima classificata del girone sud.

Le parole di Coach Zanardi a fine partita: “Purtroppo abbiamo giocato senz’anima e, come capitato in alcune delle ultime gare, senza l’atteggiamento giusto. A prescindere dalle difficoltà tecniche che abbiamo dovuto affrontare, avremmo dovuto reagire e lottare. Ora testa alla Coppa Italia”.

Venerdì inizia la Coppa Italia a Udine. L’RMB Brixia Basket affronterà la Bruschi San Giovanni Valdarno nella gara valida per i quarti di finale, al PalaBenedetti di Udine.

Il tabellino ufficiale di AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA-RMB BRIXIA BASKET 71-44. Progressione parziali: 25-12; 43-30; 55-38

AUTOSPED BC CASTELNUOVO SCRIVIA: Ravelli 3 (0/1, 1/5), D’Angelo 3 (1/1 da 2), Rulli* 21 (6/10, 3/4), Bonasia* 13 (1/6, 3/4), Castagna, De Pasquale* 12 (2/4, 2/5), Colli* 2 (0/2, 0/2), Bernetti, Bonvecchio 5 (0/1, 1/4), Cassani 2 (1/1 da 2), Francia, Gatti* 10 (5/10, 0/1). Allenatore: Balduzzi F.

RMB BRIXIA BRESCIA BASKET: Gregori* 15 (2/4, 3/7), Takrou 7 (1/3, 1/3), Celani, De Cristofaro* 4 (0/3, 0/5), Bonomi, Minelli, Scarsi 12 (5/9 da 2), Scalvini NE, Grymek 3 (1/5, 0/1), Rainis* 3 (0/3, 1/1), Tempia NE, Moreni Allenatore: Zanardi S.