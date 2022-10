Serie A1 femminile, la RMB Brixia Brescia sconfitta da Sassari nella prima di campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Sassari Femminile

Si chiude la prima giornata della Techfind Serie A1 di Basket femminile con l’Opening Day di Cagliari, dopo una due giorni di grande pallacanestro ed un clima di festa e gioia sugli spalti quasi sempre gremiti.

Approccio proibitivo alla categoria per la RMB Brixia Brescia che bagna l'esordio nella categoria contro la tosta Banco di Sardegna Dinamo Sassari.

Finisce con un netto 70-58 al termine di 40 minuti nei quali le ragazze di Coach Zanardi vanno subito sotto di -17, si avvicinano a -6 al termine del primo tempo per poi pagare lo sforzo nei successivi venti minuti di gioco. ù

Ma ci sarà tempo per recuperare già dal prossimo 5 ottobre quando al PalaLeonessa sarà di scena la Passalacqua Ragusa, invero un altro dei top team della competizione.

La partita - Il match inizia nel migliore dei modi per la Dinamo Sassari, che con grande determinazione riesce a mettere a segno un parziale importante che consente alle sarde di chiudere il primo quarto in vantaggio di 17 punti sul 27-10.

Nella seconda frazione la matricola Brescia con coraggio piazza un contro parziale di 11-22 che le porta a -6 sul 38-32 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

La distanza tra le due formazioni resta pressoché la medesima per il resto della partita e Sassari festeggia così l’esordio in campionato con una vittoria.

Il tabellino di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Brixia Brescia 70-58 27-10 (27-10), 38-32 (11-22), 54-44 (16-12), 70-58 (16-14)

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo S. 2, Carangelo D. (C) 13, Gustavvson E. 16, Makurat A. 14, Thomas S. 4, Mazza F. 0, Arioli C. 0, Fara C. 0, Cerri L. 0, Holmes J. 7, Ciavarella G. 14

Brixia Brescia: Johnson B. 17, Zanardi C. 15, Molnar L. 12, De Cristofaro G. (C) 0, Miller Mccray S. 7, Tomasoni R. 0, Tempia V. 0, Pinardi M. 0, Scarsi M. 4, Scalvini L. 0, Rainis C. 0, Valli L. 3