LBA, una bella Germani supera la Reyer e mantiene la vetta del Campionato

Tra le mura amiche del PalaLeonessa A2A, una settimana dopo aver battuto Tortona, la Germani supera la Reyer Venezia e mantiene la vetta della classifica.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - Il big match tra la Germani Brescia e la Reyer Venezia si apre con il canestro di Tessitori che porta subito avanti gli ospiti, mentre per la Germani è Christon a realizzare il primo canestro mentre nell’azione successiva il canestro di Akele vale il primo vantaggio per Brescia.

Primo quarto che viaggia in perfetto equilibrio con nessuna delle due squadre in grado di prendere il largo. Gli ospiti toccano il +3 sul 9-12 grazie alla tripla di Kabengele, mentre la Germani grazie al canestro di Christon e ai liberi di Burnell tocca il +5 sul 22-17. Nell’ultimo minuto Venezia accorcia dalla lunetta grazie ai liberi di Kabengele ritornando sul -3 e fissando il punteggio sul 22 a 19 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Gabriel che permette alla Germani di prendere il largo toccando il +6 ( 25 a 19 il punteggio), ma ecco arrivare la reazione degli ospiti con un parziale di 0-8 firmato interamente da Wiltjer (due triple per lui), che porta Venezia avanti sul 25-27. Nel momento migliore degli ospiti ecco arrivare questa volta la reazione della Germani che riprende subito il comando della partita con il canestro di Massinburg e i liberi di Burnell (29 a 27 il punteggio).

Il fallo antisportivo fischiato a De Nicolao manda in lunetta Cournooh, che però fa solo 1 su 2, mentre per Venezia è Tucker a sbloccare i suoi dalla lunetta tornando così sul -1 (30 a 29 il punteggio). Continua il botta e il risposta tra le due squadre con Casarin a segnare da una parte e Christon dall’altra, con il canestro di quest’ultimo che costringe Coach Spahija al timeout con Venezia sul -3 (35 a 32 il punteggio al 16’).

Il canestro in contropiede su palla recuperata di Della Valle vale +5 per la Germani, ma Tucker prima con la schiacciata e poi Heidegger con la tripla costringono Coach Magro al timeout con la Reyer Venezia rientrata sul -2 (39 a 37 il punteggio al 18’). Kabengele firma la parità sul 39-39, ma Brescia trova con Miro Bilan la tripla che vale il +3 a soli 24’’ dal termine del primo tempo. Spissu dalla lunetta fa 2 su 2 firmando il nuovo -1, ma il canestro di Christon allo scadere del primo tempo fissa il punteggio sul 44-41.

Il terzo quarto si apre con la tripla di Spissu che riporta la sfida in parità sul 44-44, Bilan riporta subito avanti Brescia, ma ecco arrivare un parziale di 0-7 per gli ospiti che permette a Venezia di allungare sul +5 (46 a 51 il punteggio al 22’). Nel momento migliore di Venezia, la Germani alza le marce e ricuce lo svantaggio con Della Valle e Gabriel trovando la nuova parità sul 53-53. Fatica ancora l’attacco di Venezia e la tripla di Burnell porta la Germani sul +3 (56 a 53 il punteggio al 24’) e costringe Coach Spahija al timeout.

Al rientro in campo Venezia è letale dall’arco trovando due triple in rapida successione con Wiltjer, e rimettendo così la testa avanti sul 56-59. Questa volta è l’attacco della Germani a bloccarsi e Venezia ne approfitta per scappare sul +7 grazie ai canestri di Kabengele e Tucker, e Coach Magro è costretto a chiamare timeout per fermare la partita (56 a 63 il punteggio).

Al rientro in campo Brescia è brava ad accorciare sul -3 con i canestri di Cobbins e Christon, ma Venezia non ci sta ed è lesta a rispondere con 4 punti in fila di Kabengele tenendo così a 7 le lunghezze di vantaggio (60 a 67 il punteggio al 28’). Il fallo antisportivo fischiato a Heidegger manda in lunetta Cournooh che dalla lunetta non trema e fa 2 su 2. La tripla allo scadere di Burnell fissa il punteggio sul 65 a 67 al termine della terza frazione di gioco.

Primi minuti del quarto quarto in cui a farla da padrona sono le difese e l’unico punto segnato è di Burnell dalla lunetta. Poi al 33’ ecco accendersi la Germani prima con la tripla di Bilan e poi con le due triple in rapida successione del capitano Della Valle che permette a Brescia di allungare sul +6 (75 a 69 il punteggio al 34’). Nel momento peggiore Venezia non vuole saperne di mollare e con un controparziale di 0-6 ritrova la parità sul 75-75 a 5’ dal termine della partita.

La Germani ritorna subito avanti con i canestri di Bilan e Della Valle, ma la tripla di De Nicolao vale il nuovo -1 sul 79-78. Da qui in avanti si segna praticamente solo dalla lunetta con la Germani che tocca il +3 grazie ai liberi di Burnell (83 a 80 a 90’’ dal termine).

Venezia prova ad accorciare, ma il canestro non va e la tripla di Massinburg regala il +6 alla Germani e costringe Venezia al timeout quando mancano solo 47’’. Kabengele e Spissu riaprono la partita dalla lunetta firmando il nuovo -2 (86 a 84 il punteggio). Della Valle è glaciale dalla lunetta e la schiacciata in contropiede di Massinburg chiude definitivamente i giochi e la Germani si aggiudica la sfida con il punteggio finale di 90-84.

IL TABELLINO

Germani Brescia – Umana Reyer Venezia 90-84 - Parziali: 22-19-; 44-41; 65-67

Germani: Christon 15, Gabriel 7, Bilan 17, Burnell 16, Massinburg 12, Tanfoglio ne, Della Valle 15, Petrucelli ne, Cobbins 2, Cournooh 3, Akele 3, Porto ne. All. Magro

Umana Reyer: Spissu 12, Tessitori 4, Heidegger 11, Casarin 3, De Nicolao 3, Janelidze ne, Kabengele 15, Parks 2, Brooks 8, Simms ne, Wiltjer 15, Tucker 11. All. Spahija

GLI HIGHLIGHTS