Serie A1, sconfitta interna per Brescia: Campobasso passa al PalaLeonessa

Successo esterno per la Magnolia Campobasso, che espugna il parquet di RMB Brixia Basket per 67-72.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Ottimo inizio della squadra di casa, che con Garrick e Louka si trova subito sul 5-0, salvo poi subire l’immediata risposta delle avversarie a firma del trio Kunaiyi-Trimboli-Dedic.

Dopo l’equilibrio iniziale Brescia prova a prendere il largo grazie a un parziale di 12-2 che le consente di andare sul 19-11 e nonostante Campobasso tenti la rimonta il primo quarto si chiude con un netto dominio di Brescia, davanti per 25-13.

Con la tripla di Tassinari Brescia tocca addirittura il +15 (30-15), ma Campobasso dà il via alla rimonta sotto il segno del tiro da tre punti: la formazione molisana trova infatti cinque triple in quattro minuti e in un amen torna a -2 (35-33), per poi trovare addirittura il sorpasso con il canestro di Morrison (38-39) ed è sempre con una tripla della numero 23 che il primo tempo si chiude sul 40-45.



Tassinari e Garrick impattano subito il match per Brescia a quota 45, ma grazie a un’ispirata Mistinova Campobasso torna subito a +7 (47-54). Brescia prova a tenersi a galla con il canestro di Tassinari, ma dopo trenta minuti il punteggio dice 55-59.



Nell’ultimo quarto Campobasso tenta subito la fuga con quattro punti consecutivi di Dedic (55-63), ma Brescia nel finale riesce a tornare a contatto grazie a un parziale di 5-0 (67-68). Trimboli però dalla lunetta è glaciale e segna i due liberi del +3 (67-70), mentre dall’altra parte Garrick sbaglia la tripla del potenziale pareggio, consentendo a Morrison di chiudere sul 67-72.

Cinque le giocatrici della Magnolia in doppia cifra, con Morrison top scorer da 16 punti. Campobasso trova un ottimo 41% da tre punti e mantiene così saldo il suo quarto posto.

IL TABELLINO

RMB Brixia Basket - La Molisana Magnolia Campobasso 67 - 72 (25-13, 40-45, 55-59, 67-72)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 2 (1/1 da 2), Zanardi* 12 (2/5, 2/4), Tomasoni R.* 2 (1/1, 0/1), Pinardi 3 (1/1 da 3), Louka* 16 (5/11, 1/1), Boothe 4 (2/3, 0/1), Garrick* 9 (4/9, 0/8), Skoric 5 (2/6, 0/1), Tassinari* 14 (1/1, 4/7) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 34 11+23 (Zanardi 11) - Assist: 17 (Garrick 4) - Palle Recuperate: 7 (Tassinari 3) - Palle Perse: 15 (Zanardi 3) - Cinque Falli: Tomasoni R.



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Moffa NE, Kunaiyi-Akpanah* 5 (2/2, 0/1), Narviciute, Kacerik, Trimboli* 13 (1/3, 3/6), Giacchetti, Quinonez Mina 15 (6/9, 1/2), Dedic* 12 (3/6, 2/3), Morrison* 16 (3/7, 3/8), Mistinova* 11 (4/12, 1/2)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 37 10+27 (Kunaiyi-Akpanah 7) - Assist: 20 (Trimboli 7) - Palle Recuperate: 8 (Kunaiyi-Akpanah 2) - Palle Perse: 16 (Trimboli 5)

Arbitri: Perocco A., Maschietto C., Bartolini L.