Brescia cade a Roma e dice addio alla corsa verso i Play Off

Importante vittoria in chiave playoff per l’Oxygen Roma Basket, che batte RBM Brixia Basket per 76-73, portandosi al settimo posto e garantendosi l’accesso matematico ai playoff.

LA PARTITA

Ottimo inizio per l’Oxygen, che grazie al duo Czukor-Dongue vola subito sull’11-0 in meno di tre minuti. A sbloccare Brescia è la tripla di Zanardi, a cui segue quella di Tassinari e in meno di un minuto la squadra ospite si ritrova sul -5 (11-6). Con Skoric e Garrick Brescia risale anche fino al -1 (15-14) e qualche azione più tardi, grazie al gioco da tre punti di Boothe, riesce anche a rimettere la testa davanti, sul 20-21, prima che i liberi di Gilli chiudano il primo tempo sul 22-21.

La tripla di Boothe riporta subito Brescia davanti, ma poi Roma aggredisce il match e trova un parziale di 17-4 che le consente di portarsi sulla doppia cifra di vantaggio (39-28). Ancora una volta è Zanardi a frenare il momento negativo delle sue, ma l’attacco di Roma – che segna 27 punti in dieci minuti – continua a macinare e dopo venti minuti il risultato è di 49-34.

Nella terza frazione Roma ipoteca definitivamente il match, poiché gioca un altro ottimo quarto dal punto di vista offensivo, abbattendo il muro dei venti punti di vantaggio grazie a un’ottima prova di squadra: 70-48 è infatti il punteggio all’ultima pausa.

Nell’ultimo periodo però la situazione sembra capovolgersi completamente: Brescia infatti dà il via a una disperata rimonta e in meno di sette minuti di gioco piazza un incredibile parziale di 2-23 che le consente di portarsi fino al -1 (72-71).

Zanardi però sbaglia la tripla del possibile sorpasso e da quel momento in poi ha il via la lotteria dei liberi: Kalu e Garrick fanno 2/2, ma prima Garrick poi Boothe sbagliano la tripla del potenziale pareggio per Brescia e questo consente a Roma di chiudere il match sul 76-73. Nicole Romeo segna 18 punti, ma la top scorer del match è Carlotta Zanardi con 20.

IL TABELLINO

Oxygen Roma Basket - RMB Brixia Basket 76 - 73 (22-21, 49-34, 70-48, 76-73)



OXYGEN ROMA BASKET: Diop NE, Mbaye NE, Romeo* 18 (3/6, 3/5), Dongue* 12 (3/8, 0/1), Cupido* 8 (1/2, 1/2), Natali 7 (2/5, 1/2), Bongiorno, Scarsi NE, Czukor* 8 (1/3, 2/5), Sventoraite 4 (2/2 da 2), Gilli 6 (2/5 da 2), Kalu* 13 (3/6, 0/2)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 21/25 - Rimbalzi: 32 6+26 (Dongue 9) - Assist: 10 (Cupido 3) - Palle Recuperate: 7 (Kalu 3) - Palle Perse: 14 (Cupido 4)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi, Zanardi* 20 (3/6, 4/6), Tomasoni R.*, Pinardi, Louka* 13 (5/10, 1/3), Boothe 10 (3/5, 1/3), Garrick* 16 (2/4, 2/7), Skoric 9 (2/3, 1/2), Tassinari* 5 (1/4, 1/3)

Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 10/27 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 33 9+24 (Zanardi 8) - Assist: 12 (Garrick 3) - Palle Recuperate: 8 (Landi 3) - Palle Perse: 15 (Zanardi 3)

Arbitri: Masi A., Lupelli L., Corrias C.