LBA, una grande Germani stende la Nutribullet Treviso al PalaVerde

Dopo la vittoria all’esordio tra le mura amiche del PalaLeonessa A2A, la Germani Brescia di Coach Magro si sposta al PalaVerde di Treviso per la seconda giornata del campionato di LBA 2023-2024. La Germani gioca un’ottima partita e porta a casa la seconda vittoria della stagione.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanesto Brescia) - La palla a due premia la Germani Brescia che con Christon iscrive i primi due punti a referto della partita. Allen segna 5 punti in un amen e porta subito avanti sul 5-3 i padroni di casa, ma ecco arrivare la rezione di Brescia che con le triple di Christon e Petrucelli vola in vantaggio sul 5-8 dopo 3 minuti di gioco. Treviso non è da meno e torna in vantaggio sul 9-8, ma ecco il primo parziale della Germani: 0-8 firmato da Della Valle, Bilan e Petrucelli!

La squadra di Coach Magro costringe Vitucci al timeout quando restano 4 minuti da giocare nel primo quarto (punteggio di 9 a 16 in favore dei biancoblu). La Germani tocca il massimo vantaggio sul +11 grazie al canestro in penetrazione di Bilan mentre per i padroni di casa è Harrison a sbloccare finalmente il punteggio per i suoi. Treviso prova ad accorciare le distanze ma due triple di CJ Massinburg consegnano 9 punti di vantaggio alla Germani al termine del primo quarto (15 a 24 il punteggio dopo 10’).

Mike Cobbins inaugura il secondo quarto per la Germani, ma Treviso non ci sta e piazza un parziale di 10-0 che riporta i padroni di casa sul -1 (25 a 26 il punteggio). Cournooh finalmente dopo 3’ di blackout trova il fondo della retina per Brescia ma ecco arrivare subito la tripla di Bowman che porta il punteggio in parità (28-28). Nuovo blackout per la Germani e Treviso ne approfitta subito complice anche il fallo antisportivo fischiato a Burnell. Parziale di 5-0 e i padroni di casa ritornano avanti sul 33-28 con i liberi di Zanelli e il 2+1 di Paulicap.

Il neo entrato Della Valle prova a dare la scossa ai propri compagni di squadra trovando due punti facili dalla lunetta, a cui segue la tripla di Burnell e il canestro di Massinburg su rimbalzo offensivo (33 a 35 il punteggio in favore della Germani al 16’). La successiva tripla di Massinburg e il canestro più fallo subito di Burnell costringono nuovamente Vitucci al timeout. Il libero supplementare di Burnell e il canestro in penetrazione di Christon riconsegnano alla Germani la doppia cifra di vantaggio (+10 sul 33 a 43 al 18’).

Due triple in rapida successione di Mezzanotte riportano i padroni di casa sul -7 (39 a 46 il punteggio) quando restano 30’’ da giocare nel secondo quarto. Nessuna delle due squadre trova punti nelle ultime due azioni e il primo tempo si chiude sul punteggio di 39 a 46 in favore di Brescia.

Ci pensa Christon a realizzare i primi punti per la Germani ad inizio del terzo quarto di gioco. Parziale di 0-4 e Brescia rivede così la doppia cifra di vantaggio +11 (39 a 50 il punteggio). Allen dalla lunetta realizza i primi punti per Treviso ma ecco arrivare un nuovo parziale della Germani che raggiunge il +14 grazie alla tripla di Petrucelli e ai punti di Christon e Bilan (43 a 57 il punteggio al 23’).

La tripla del capitano Della Valle e l’uno su due dalla lunetta di Petrucelli consegna 17 punti di vantaggio alla squadra di Coach Magro. Treviso prova a rientrare accorciando le distanze sul -13 grazie ai canestri di Paulicap e Bowman, ma un’altra tripla di Della Valle tiene a distanza i padroni di casa quando restano da giocare 3 minuti nel quarto (50 a 66 il punteggio). La terza tripla di Della Valle scava ancora di più il solco tra le due squadre con Treviso che non riesce a tenere testa agli attacchi della Germani.

In chiusura di quarto i padroni di casa provano a ritornare in partita con Allen e Mezzanotte ma la tripla di Cournooh consegna 16 punti di vantaggio a Brescia al termine della terza frazione di gioco.

Mezzanotte dalla lunetta inaugura l’ultimo quarto di gioco ma un nuovo parziale di 0-6 della Germani consegna 21 punti di vantaggio ai biancoblu. Treviso prova a contenere gli ospiti ma Brescia dilaga nel punteggio. Da segnalare l’esordio in Serie A per Matteo Porto. La Germani porta a casa i due punti superando i padroni di casa e chiudendo il match con il punteggio di 71-99.

IL TABELLINO

NutriBullet Treviso – Germani Brescia 71-99

(15-24, 39-46, 58-74)

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 17, Booker 0, Zanelli 5, Harrison 8, Torresani 2, Faggian 2, Young 1, Scandiuzzi, Mezzanotte 9, Allen 11, Camara 3, Paulicap 13. All. Vitucci

GERMANI BRESCIA: Christon 15, Gabriel 2, Bilan 15, Burnell 10, Massinburg 15, Tanfoglio, Della Valle 15, Petrucelli 18, Cobbins 4, Cournooh 5, Akele, Porto. All. Magro