Supercoppa Frecciarossa, troppa Virtus per la Germani: la coppa va a Bologna

La Virtus Segafredo Bologna vince la Supercoppa di basket che apre la stagione LBA battendo la Germani Brescia 97-60.

Nella splendida cornice del PalaLeonessa A2A, gremito di pubblico per assistere alla finale, i ragazzi di Coach Magro provano ad opporre resistenza alla Virtus che però vince la partita e conquista la sua terza Supercoppa consecutiva.

Tra gli emiliani, che hanno fatto il vuoto nel terzo quarto con un parziale di 28-8, top scorer Cordinier con 17 punti, bene anche Mickey e Shengelia con 15 punti a testa. Per Luca Banchi, arrivato la scorsa settimana al posto di Sergio Scariolo, si tratta del primo trofeo sulla panchina della Virtus.

LA PARTITA (Fonte Pallacanestro Brescia) - La Virtus Bologna parte fortissima trascinata da Cordinier, autore di 7 punti nei primi due minuti di gioco e costringe Coach Magro al timeout. La Germani fatica ancora a trovare i primi due punti e gli ospiti ne approfittano per scappare sul 10 a 0 con la tripla di Shengelia. Il capitano Della Valle sblocca finalmente il tabellino per Brescia. Bilan prova a riportare sotto la Germani con 3 punti in fila ma i bianconeri allungano il vantaggio con la tripla di Smith (17 a 4 il punteggio). Bilan continua ad essere l’unico per Brescia a trovare il fondo della retina ma la Virtus non ha voglia di fermarsi e allunga sul 25-8 con 5 punti in fila di Abass. CJ Massinburg segna 2 liberi dalla lunetta, ma il canestro di Mickey chiude il primo quarto sul punteggio di 27 a 10 in favore dei bianconeri.

Primi due minuti del secondo quarto di botta e risposta tra le due formazioni in campo e divario che resta pressochè invariato. Bologna prova ad allungare nuovamente con Mickey (34-15 il punteggio al 13’), mentre per la Germani è CJ Massinburg a caricarsi i compagni sulle spalle. I suoi 5 punti realizzati e il canestro in contropiede di Della Valle costringono Coach Banchi al timeout con i biancoblu ritornati sul -14 (36 a 22 il punteggio). La Virtus Bologna prova a controllare il vantaggio ma ecco arrivare il parziale della Germani che spinta dal proprio pubblico piazza un 8 a 0 (triple di Christon e Della Valle e due liberi di Bilan) e si riporta sul -8 (40 a 32 il punteggio al 19’). Belinelli segna una tripla delle sue riconsegnando alla squadra la doppia cifra di vantaggio (+11). Capitan Della Valle prova tenere a contatto Brescia ma i 3 liberi di Cordinier chiudono il primo tempo sul 48-35.

Belinelli inaugura il terzo quarto, Christon con quattro punti in fila prova a riportare sotto la Germani, ma i bianconeri sono più bravi e riallungano sul +19 (62-43 il punteggio) con un parziale di 10 a 3 in loro favore. La Germani non trova più il fondo della retina e il canestro di Mickey e quello di Shengelia su rimbalzo offensivo riconsegnano un vantaggio superiore ai 20 punti alla squadra di Coach Banchi. Blackout totale per i biancoblu, mentre la Virtus Bologna continua a segnare dall’arco, con la bomba di Pajola che fissa il punteggio sul 76 a 43 al termine del terzo quarto.

In un quarto quarto che ha poco da raccontare dal punto di vista del risultato, la Virtus Segafredo Bologna controlla e aumenta il vantaggio accumulato nei precedenti tre quarti. La partita termina con il punteggio di 97 a 60 e la Virtus Segafredo Bologna conquista così la sua terza Supercoppa consecutiva.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 97-60 (27-10, 48-35, 76-43)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 17, Belinelli 9, Pajola 8, Smith 11, Mascolo 2, Cacok 6, Shengelia 15, Hackett 2, Mickey 15, Polonara 4, Dunston, Abass 8. All. Banchi



GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel, Bilan 14, Burnell 11, Massinburg 9, Tanfoglio, Della Valle 12, Petrucelli 1, Cobbins, Cournooh 2, Akele 2, Porto. All. Magro