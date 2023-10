Serie A, Christon e la difesa regalano alla Germani la prima vittoria

La Germani Brescia inaugura la stagione 2023-2024 di LBA con una vittoria al PalaLeonessa A2A, davanti al proprio pubblico, contro la Carpegna Prosciutto VL Pesaro. La sfida, combattutissima, termina con il punteggio di 81-79

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - La prima palla a due della nuova stagione è della Germani Brescia che è brava poi a capitalizzare il primo possesso con la schiacciata di Kenny Gabriel. Pesaro fatica a trovare il primo canestro e Gabriel ne approfitta firmando altri due punti in penetrazione. Ford sblocca gli ospiti ma il controparziale di 4-0 firmato da Petrucelli e capitan Della Valle costringe Buscaglia al timeout (punteggio 8-2 al 2’). Botta e risposta tra le due squadre col divario che rimane invariato fino al 12-6 poi ecco arrivare un parziale di 0 a 5 per gli ospiti che ritornano così sul -1 (12-11 il punteggio). Bluiett si accende da una parte realizzando 4 triple in due minuti mentre per la Germani sono Bilan e Della Valle a rispondere portando il punteggio in parità (20-20) quando restano 3’ di gioco nel primo quarto. La schiacciata di Burnell in contropiede spezza l’equilibrio in favore dei biancoblu. Il canestro di Cournooh e quello allo scadere di Massinburg consegnano 6 punti di vantaggio al termine del primo quarto (26 a 20 il punteggio).

La Germani riparte da dove aveva chiuso il primo quarto e piazza un altro parziale di 8-0 firmato da Burnell, Massinburg ed Akele, e scappa sul +14 (34 a 20 il punteggio). Dopo 3 minuti di gioco è il canestro di Bamforth a chiudere il parziale aperto dalla squadra di Coach Magro, a cui segue il canestro del compagno Schilling che riporta Pesaro sul -10. La tripla di Cournooh e il canestro di Christon riportano la Germani sul +14 (39 a 25 il punteggio al 15’). Gli ospiti provano a rientrare trovando punti facili dalla lunetta con Mazzola e Totè e il vantaggio della Germani si riduce in cifra singola +7 (41 a 34 il punteggio al 18’). Brescia continua a non trovare il fondo della retina in attacco e Pesaro grazie anche al fallo antisportivo fischiato a Bilan accorcia sul -5 con i liberi di Bluiett. La successiva tripla di Tambone costringe Coach Magro a chiamare timeout con il vantaggio della Germani praticamente dissolto (+2 sul 41 a 39 quando mancano 90’’ al termine del primo tempo. Della Valle dalla lunetta prova a bloccare l’inerzia degli avversari ma Bluiett in contropiede trova due punti facili. Bilan è glaciale dalla lunetta e il canestro di Burnell allo scadere manda la Germani negli spogliatoi in vantaggio sul +6 (45 a 41 il punteggio al 20’).

Gabriel inaugura il terzo quarto segnando in contropiede su assist di Della Valle, riportando la Germani sul +8 (49 a 41 il punteggio), per gli ospiti è Totè a rispondere. Gabriel ne segna un altro ma le triple di Bluiett, Bamforth e McCallum riportano Pesaro in parità sul 56 pari al 15’. Blackout per la squadra di Magro che non riesce a trovare il canestro mentre gli ospiti piazzano un altro parziale di 0 a 5 firmato da Totè e il solito Bluiett e scappano sul 56 a 61 quando restano da giocare 4 minuti nel terzo quarto. Cournooh sblocca finalmente la Germani con una tripla delle sue riportando così i padroni di casa sul -2 (59 a 61 il punteggio al 28’). Prima Cobbins accorcia, poi Burnell sempre dalla lunetta riconsegna il vantaggio alla squadra quando mancano 45’’ al termine del terzo quarto (62 a 61 il punteggio in favore dei biancoblu). Il canestro di Schilling chiude il terzo quarto con gli ospiti avanti sul 62 a 63.

Scambio di triple ad inizio quarto quarto tra le due squadre, per la Germani è Cournooh a segnare mentre per Pesaro è Tambone. Cobbins da sotto riporta in vantaggio Brescia e Massinburg dalla lunetta aumenta a 3 le lunghezze di vantaggio al 32’. La palla recuperata + schiacciata in contropiede sempre di Massinburg costringe Coach Buscaglia al timeout (71 a 66 il punteggio in favore della Germani). Tambone capitalizza nel modo migliore il timeout del proprio coach segnando da due punti e riportando gli ospiti sul -3. Totè dalla lunetta e la tripla di Bamforth rimandano avanti gli ospiti quando restano 4’ sul cronometro. Christon dal post basso riporta avanti la Germani sul +1 (76 a 75 il punteggio al 38’). Ford sbaglia la tripla del sorpasso, Burnell viene stoppato da Mazzola e Ford subendo fallo vola in lunetta 25 secondi dal termine. La mano di Ford non trema e Pesaro ritrova il vantaggio sul 78 a 79. Christon segna in penetrazione, Bamforth sbaglia il potenziale canestro della vittoria, e il rimbalzo conquistato da Cobbins regala due liberi al centro americano. Cobbins fa 1 su 2 e la Germani inaugura la stagione con una vittoria superando Pesaro 81 a 79.

IL TABELLINO

Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro 81-79 (26-20, 47-41, 62-63)

GERMANI BRESCIA: Christon 11, Gabriel 10, Bilan 10, Burnell 8, Massinburg 7, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 4, Cobbins 7, Cournooh 11, Akele 5, Porto. All. Magro

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 6, Bamforth 10, Bluiett 21, Visconti, Ford 7, Maretto, Tambone 13, Stazzonelli, Mazzola 2, Schilling 4, Totè 16. All. Buscaglia