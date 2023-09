Supercoppa Frecciarossa, la Germani parte forte non si volta più e vola in finale

In un PalaLeonessa A2A sold out, la Germani Brescia gioca un’ottima pallacanestro controllando per i 40 minuti la sfida con Tortona e conquista l’accesso in finale dove incontrerà la Virtus Segafredo Bologna.

LA CRONACA (Fonte Pallacanestro Brescia) - È il canestro di Miro Bilan, dopo 2 minuti di gioco, a sbloccare il punteggio della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023. La Germani prova a scappare con il canestro dell’ex Christon e la tripla di Gabriel portandosi subito sul 7 a 0. Thomas sblocca il punteggio per gli ospiti, ma la squadra di coach Magro piazza un altro parziale di 11 a 0 (grazie a Bilan ed al capitano Della Valle) ed allunga sul +16 (punteggio sul 18 a 2). La tripla di Baldasso prima e quella di Obasohan riportano Tortona sul -12 ad un minuto dal termine della prima frazione. Christon decide di mettersi in proprio e chiude il quarto con una fantastica tripla. 23 a 8 il punteggio dopo i primi 10’ di gioco.

Non tarda ad arrivare la reazione di Tortona che piazza un parziale di 5 a 0 nei primi due minuti del secondo quarto e costringe Coach Magro a chiamare timeout sul 23-13. La Germani fatica a ritrovare il ritmo in attacco ma con un gioco da 2+1, dopo rimbalzo offensivo, Della Valle ridona finalmente un po’ di ossigeno ai biancoblu. CJ Massinburg realizza in contropiede e costringe al timeout Ramondino (punteggio di 28 a 13 in favore di Brescia). Tortona va in blackout e Brescia ne approfitta per scappare con un altro mega parziale (12 a 2) sul 40 a 15 grazie ad un formidabile Della Valle autore di ben 17 punti nel primo tempo. La Germani tocca il massimo vantaggio sul +26 (45 a 19 punteggio), ma Tortona non vuole mollare e con un controparziale di 0-8 negli ultimi due minuti del quarto fissa il punteggio sul 45 a 27 al termine del primo tempo.

Della Valle riprende subito da dove aveva lasciato, tripla dall’angolo per lui e il vantaggio della Germani ritorna sul +21. Obosohan e Radosevic provano a riportare sotto Tortona ma Christon prima e Petrucelli poi mantengono invariato il vantaggio in favore di Brescia. Obosohan prova a caricarsi sulle spalle Tortona, realizzando ben 8 punti nel terzo quarto mentre per la Germani è Miro Bilan a catalizzare l’attacco. Il canestro di Weems e il libero di Zerini riportano gli ospiti sul -18 (56 a 43 il punteggio). CJ Massinburg segna tre canestri consecutivi, di cui l’ultimo con fallo, e confeziona un parziale tutto suo di 7 a 2 che riporta la Germani in controllo sul 63-45. Il canestro in contropiedi di Petrucelli chiude il terzo quarto con il punteggio di 65 a 45.

Il quarto quarto si apre con il canestro di un infuocato CJ Massinburg a cui segue la tripla di Petrucelli che riporta Brescia sul +25 (70 a 45 il punteggio). Tortona prova a reagire con Baldasso e Tavernelli, ma la squadra di Coach Magro è brava a controllare il punteggio e il ritmo della partita. Cobbins regala spettacolo in attacco con una poderosa schiacciata su alley-oop e in difesa con una clamorosa stoppata in aiuto. La partita finisce con il punteggio di 86 a 62 in favore di Brescia che domani alle 18 affronterà in finale la Virtus Segafredo Bologna.

IL TABELLINO

Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona 86-63 (23-8, 45-27, 65-45)



GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 6, Bilan 10, Burnell 6, Massinburg 15, Tanfoglio, Della Valle 20, Petrucelli 9, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 5, Porto. All. Magro



BERTRAM TORTONA: Zerini 10, Dowe 1, Candi 6, Tavernelli 2, Strautins, Baldasso 13, Severini, Daum 3, Obasohan 16, Weems, Thomas 8, Radosevic 4. All. Ramondino