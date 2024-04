Straordinaria vittoria dell'AN Brescia che ai rigori ha superato la Pro Recco conquistando la Coppa Italia UnipolSai. Un risultato incredibile nel mondo della pallanuoto, quasi un miracolo sportivo che premia la grande determinazione dei ragazzi di mister Bovo.

Una partita combattuta fino all'ultimo secondo che ha vissuto l’apice con la parata decisiva di Tesanovic su Fondelli ai rigori.

Brescia non alzava la Coppa Italia dal 2012 e torna a farlo superando i rivali statrici della Pro Recco che, oltre a essere campioni d'Italia e d'Europa in carica, detenevano il titolo ininterrottamente da dieci anni.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Alessandro Bovo (tecnico AN Brescia): "Non ci credo ancora, faccio fatica. Sono molto contento perché abbiamo giocato con un cuore, un animo forte. Non abbiamo mai mollato in tutta la partita. Abbiamo iniziato un nuovo corso con sette giocatori nuovi, quattro inseriti dal vivaio. Battere la Pro Recco era un sogno. In partita abbiamo superato la brutalità iniziale a livello psicologico, poi abbiamo tenuto fino alla fine. Abbiamo provato a non prendere gol a uomini pari, ha girato bene l'uomo in più. I ragazzi sono stati straordinari. Sapevamo di giocare contro una squadra fenomenale. Godiamoci questa giornata; poi penseremo alle prossime partite".



Jacopo Alesiani (capitano AN Brescia): "Questo è un miracolo sportivo. Proviamo una gioia immensa. La stagione è iniziata con tanti interrogativi, abbiamo perso qualche partita, poi gradualmente abbiamo trovato un equilibrio importante tra difesa e attacco, siamo diventati squadra. Battere la Pro Recco è sempre bello, vincere un trofeo contro la Pro Recco è ancora più bello. Rivolgo i complimenti a tutti i miei compagni. Abbiamo voglia di fare, di arrivare, non abbiamo paura di nessun avversario e l'abbiamo dimostrato".