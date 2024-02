La passione sfrenata di Zlatan Ibrahimovic per i fucili Beretta

Spotted, avvistato: Zlatan Ibrahimovic (di nuovo) in Valtrompia. È successo lunedì scorso, in quel di Gardone: l'ex bomber di Barcellona, Paris Saint Germain e Milan (solo per citarne alcune) è tornato nel Bresciano per coltivare una delle sue grandi passioni, quella per le armi da caccia. Una circostanza che si rinnova da tempo: memorabile fu il regalo (datato 2021, in occasione dei 40 anni del bomber) a firma del compianto agente Mino Raiola, nel dettaglio un fucile personalizzato (ovviamente Beretta) del valore stimato di oltre 200mila euro.

Le trasferte in Valtrompia

Anche stavolta il neodirigente rossonero – da poche settimane è Senior Advisor della società – è stato visto in compagnia di Carlo Gussalli Beretta, 27 anni, giovane rampollo del colosso armiero bresciano e molto attivo sui social (è giovane, giovanissimo: sarebbe strano il contrario). All'uscita dalla sede di Gardone Valtrompia, Ibra non ha rifiutato gli autografi richiesti dai fan accorsi per caso o per soffiata. Lo stesso era successo nel luglio di 4 anni fa, quando Zlatan in trasferta valtrumplina si concesse ai fan, e per uno scatto (poi postato su Instagram: ad oggi quasi 7.300 like) con lo stesso Gussalli Beretta.

Il pranzo a Villa Beretta

“The Legend”, scrisse carlogussa (questo il suo nickname su Instagram) celebrando il glorioso scatto. All'epoca furono sorrisi e pollice alto, ora il gradito ritorno: come riporta il Corriere della Sera, dopo la visita in azienda (e magari qualche acquisto, perché no) Zlatan Ibrahimovic ha pranzato insieme alla famiglia di armaioli a Villa Beretta. Il nuovo stabile di fatto è di fatto l'erede della vecchia casa padronale, oggi alle spalle della villa, costruita alla metà del Settecento. La costruzione di Villa Beretta venne ultimata nel 1925: “Compatibilmente con gli impegni professionali – racconta l'azienda – ancora oggi i membri della famiglia pranzano nella villa, mentre all'occorrenza si organizzano ricevimenti, cene o altri eventi particolari”. Anche i pranzi con Ibra.