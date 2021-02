La super-modella bresciana Vittoria Ceretti salirà sul palco di Sanremo

Orgoglio bresciano sul palco di Sanremo: non solo cantanti e canzoni in gara, ma pure la super-modella Vittoria Ceretti (22 anni, originaria di Inzino, Gardone Valtrompia) che affiancherà il conduttore Amadeus in una delle cinque serate in programma all'Ariston dal 2 al 6 marzo prossimo. La sua presenza è stata confermata direttamente da Amadeus.

“Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021 – ha detto Amadeus – E' una super top model italiana che a poco più di 20 anni aveva già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, per le più importanti griffe. E' apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”.

La cronaca di una luminosa carriera

Nata nel 1998, Vittoria Ceretti è nel pieno di una luminosissima carriera: nel suo curriculum già si contano centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi e per i più noti brand del pianeta tra cui Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Hermès, Yves Saint Laurent e Givenchy solo per citarne alcuni.

Tra le sue collaborazioni più recenti anche una “promo” con Louis Vuitton, con Alberta Ferretti, oltre a un'apparizione su Vogue Italia. La sua pagina Instagram (@vittoria) è seguita da quasi 900mila follower: sul fronte della vita privata, ricordiamo, è sposata con il dj Matteo Milleri, fondatore del gruppo Tale of Us.

Tutto è (quasi) pronto per Sanremo 2021

Ceretti salirà sul palco insieme ad Amadeus (che sarà anche direttore artistico) e Fiorello, in buonissima compagnia: tra le co-conduttrici dell'edizione 2021 sono attese (e hanno già confermato la loro presenza) anche la giornalista Barbara Palombelli, la cantante Elodie, l'attrice Matilda De Angelis. Ma come detto non sarà l'unico ruggito bresciano sul palco dell'Ariston.

Sono due i cantanti nostrani in corsa per la categoria “Campioni”, i cosiddetti “big”: Francesco Renga, già vincitore nel 2005 e oggi in corsa con “Quando trovo te”, e Fausto Zanardelli, interprete dei Coma_Cose (in gara con “Fiamme negli occhi”) e conosciuto come Fausto Lama, ma originariamente noto sui palchi come Edipo. Al di là della musica, si segnalano infine – tra gli ospiti fissi – anche il cantante Achille Lauro e il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic.