Perché Sanremo è Sanremo: il festival a marzo, i cantanti bresciani in gara

Detto e ridetto, e stradetto: perché Sanremo è Sanremo. Il festival della canzone italiana, edizione numero 71, torna in scena all'epoca della pandemia al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021 – così tardi non capitava dal 2005: alla fine dell'anno sono stati confermati i cantanti in gara, sia per la categoria “Campioni” (i cosiddetti “big”) che per le “Nuove proposte”. Tra loro anche due volti noti della scena musicale bresciana: Francesco Renga, già vincitore nel 2005, e Fausto Zanardelli, interprete dei Coma_Cose (oggi noto come Fausto Lama, ma originariamente come Edipo).

Sanremo 71: ospiti e serate

Il Festival di Sanremo 2021 sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus, che sarà anche direttore artistico, affiancato da Fiorello (come nell'edizione 2020). Saranno invece ospiti fissi sia il cantante Achille Lauro che il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic: è attesa anche la partecipazione di Elodie come co-conduttrice, ma altri ospiti saranno svelati nelle prossime settimane.

Tutti i big in gara al Festival 2021

Tra i cantanti in gara, come detto, nella categoria “Campioni” ci saranno i bresciani Renga e Zanardelli: in tutto sono 26 gli artisti in corsa, a cui seguiranno le 8 “Nuove proposte”. Questo l'elenco degli artisti, con le canzoni in corsa:

Francesco Renga “Quando trovo te”

Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

Aiello “Ora”

Annalisa “Dieci”

Arisa “Potevi fare di più”

Bugo “E invece sì”

Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”

Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo “Bianca luce nera”

Fasma “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

Fulminacci “Santa Marinella”

Gaia “Cuore amaro”

Ghemon “Momento perfetto”

Gio Even “Arnica”

Irama “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista “Amare”

Lo Stato Sociale “Combat pop”

Madame “Voce”

Malika Ayane “Ti piaci così”

Maneskin “Zitti e buoni”

Max Gazzè feat. Trifluoperazione Monstery Band “Il farmacista”

Noemi “Glicine”

Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”

Random “Torno a te”

Willy Peyote “Mai dire mai (La locoura)”

I cantanti in gara tra le "Nuove proposte"

La sezione “Nuove proposte” si completa con otto cantanti, tutti esordienti al Festival, di cui due selezionati nel corso di Area Sanremo: in ordine alfabetico parteciperanno Avincola, Davide Shortly, Dellai, Elena Faggi, Folcast, Guadiano, Greta Zuccoli e Wrongonyou.