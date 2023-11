Che freddo! Temperature a -20°C, la seggiovia è una statua di ghiaccio

Anticipo d'inverno, temperature in picchiata e tanta, tanta neve. Pillole di previsioni meteo per i prossimi giorni: come anticipato da 3bmeteo.com, dopo il primo transito di un nucleo molto freddo giunto dalla Scandinavia lo scorso weekend, altre due perturbazioni raggiungeranno l'Italia portando piogge e neve sui rilievi, localmente anche a bassa quota, venti tesi e temperature sotto la media. La neve cadrà sull'Appennino sopra i 1200-1500 metri, ma fin verso i 500-700 metri sulle Alpi orientali. Occhio anche alle perturbazioni sulle vette bresciane.

La seggiovia come una statua di ghiaccio

L'anticipo del freddo si è visto, eccome, anche sul nostro territorio. Al Passo del Tonale, in Valcamonica, si è ghiacciata la seggiovia: ricoperta di neve dai cannoni, si è letteralmente congelata a causa delle basse temperature, scrive su Facebook Silvia Ferrerio, maestra di sci e allenatrice di II livello della Evolution Skischool. Immagini spettacolari: guardare per credere.

Temperature in picchiata già in questi giorni: alla Punta del Venerecolo, a 3.323 metri di quota sul gruppo dell'Adamello, nella prima mattina di sabato si è registrata la temperatura minima di -20,6 gradi, massima di -16,9 gradi intorno alla mezzanotte. “L'inverno inizia a farsi sentire”, scrivono dall'associazione Meteopassione.

E nei prossimi giorni? Tra giovedì e venerdì, riferisce ancora 3bmeteo, arriverà una nuova perturbazione più corposa che colpirà stavolta il Centro-Nord con precipitazioni diffuse. L'arrivo di aria più fredda sulle regioni settentrionali favorirà un abbassamento della quota neve, che cadrà fino a quote molto basse al Nord-Ovest, a tratti in pianura sul basso Piemonte.