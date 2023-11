Food Court e Premium Plaza: 25 milioni di euro per il nuovo centro commerciale

Firma bresciana per il restyling del centro commerciale Outlet Center Brenner di Brennero (Bolzano): il piano di sviluppo da 25 milioni di euro è promosso da Promos, la Property Management Company – quartier generale a Brescia – che gestisce la struttura dal 2022. Non solo restyling, ma anche la realizzazione di una nuova zona outdoor e la creazione di due nuove aree per ampliare l'offerta, sia fashion che food, per un totale di oltre 4mila metri quadrati di nuovi interventi. Al termine dell'operazione verranno creati 150 nuovi posti di lavoro, che vanno a sommarsi agli oltre 300 già impiegati tra dipendenti e collaboratori, diretti e indiretti.

L'Outlet Center

Inaugurato nel 2007, è posizionato in una zona strategica: al confine tra Italia ed Austria – in un’area dal potenziale turistico pari a 20milioni di persone – e sulla A22, dove si registra un traffico veicolare di oltre 50milioni di veicoli all’anno. Con una superficie di 16mila mq, attualmente ospita 3 punti food e 70 store con un tenant mix che spazia dall’abbigliamento agli accessori, dalle calzature al beauty, dalla casa allo sport, fino a proposte outdoor e insegne tipicamente locali. Visitato da oltre 2.2 milioni di persone l’anno, che si fermano in media 3.5 ore, viene oggi scelto per il 70% da turisti provenienti da Germania ed Austria e per il 20% da consumatori italiani.

Il nuovo progetto

Il nuovo progetto prenderà il via nelle prossime settimane: durerà 3 anni, coinvolgerà più aree del centro e si svilupperà in due fasi. La prima, il cui cantiere inizierà entro la fine del 2023, riguarderà la creazione di una moderna Food Court con zona outdoor mentre, a seguire, da settembre 2025 avrà inizio la Fase 2, ossia il restyling del centro e la realizzazione di una Premium Plaza. I nuovi spazi, che si estenderanno su una superficie totale di quasi 4mila mq, accoglieranno 10 nuove insegne, con un mix merceologico che andrà ad accrescere quello attualmente presente e 6 punti food che arricchiranno notevolmente l’offerta gastronomica.

La Food Court sarà operativa dalla primavera del 2025. Laddove fino a poco tempo era presente un supermercato, ci saranno invece 6 nuovi bar e ristoranti, affiancati da un anfiteatro all'aperto di 300 mq. La Premium Plaza coinvolgerà infine un'area di 2.400 mq, nei quali saranno inseriti 10 nuovi store di brand di alta gamma: il cantiere partirà a settembre 2025 e si concluderà a luglio 2026.

“Per il concept di interior – spiega l'architetto Adolfo Suarez, partner dello studio L22 – ci siamo lasciati ispirare dal contesto alpino circostante che abbiamo inserito indoor nell’architettura esistente, attraverso un gioco di materiali, colori e luci. La facciata esterna diventerà completamente vetrata e permetterà di avere luce naturale negli spazi interni”. “Questo è uno dei progetti più rilevanti che abbiamo in pipeline – aggiunge Franco Maffioli, ad di Promos – e siamo molto orgogliosi di avere come partner un fondo del calibro di Invesco Real Estate (tra leader globali nel real estate con oltre 83 miliardi di euro di asset, ndr). L'obiettivo è raggiungere i 3 milioni di visitatori”.