Nuovo supermercato in paese: 14 assunzioni, aperto tutti i giorni

Ha aperto da pochi giorni il nuovo supermercato Penny di Travagliato, al civico 155 di Via Brescia, una delle principali arterie di collegamento con i paesi limitrofi: lo store è il centesimo a marchio Penny in Lombardia, il ventesimo della provincia di Brescia. L’intervento si è concluso con la riqualificazione dell’edificio preesistente: il punto vendita presenta ora una superficie totale di 1.700 metri quadrati, con una superficie di vendita da 1.100 mq. Realizzato anche un parcheggio da 100 stalli di sosta.

L’apertura del nuovo supermercato Penny porta in dote un organico di 14 nuovi collaboratori. Il negozio sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Lo store accoglie tutti i reparti più noti: angolo bake-off, gastronomia e piatti caldi, macelleria, pescheria e reparto pasticceria. Nel parterre dell’offerta anche prodotti non-food, e un assortimento per il 75% di prodotti italiani.

Un colosso da 85 miliardi

Il brand Penny, discount alimentare del gruppo Rewe, è considerato uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo della Gdo, la grande distribuzione organizzata. In Italia l’insegna è presente dal 1994: ad oggi sono 440 i punti vendita distribuiti in gran parte del Paese, 4.930 i dipendenti totali. A livello internazionale Penny si trova anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Il Rewe Group nasce nel 1927, quando 17 cooperative fondarono la Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften: il gruppo è oggi tra i leader nei settori del commercio e del turismo, con 384mila dipendenti, quasi 16mila punti vendita e agenzie, un fatturato che nel 2022 ha sfiorato gli 85 miliardi di euro.