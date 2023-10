Pubblicata l’edizione 2024 della guida ai Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso: sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. La Lombardia si conferma “super star” con numeri da record e ben 357 locali inseriti nella “bibbia del mangiare bene”. Anche Brescia se la passa bene: due i ristoranti nel novero delle Tre Forchette, 47 in tutto in Italia e 9 in Lombardia: è il massimo riconoscimento del Gambero, i grandi classici Lido 84 (Gardone Riviera) e Miramonti l’Altro (Concesio), ma due anche le trattorie che si meritano i Tre Gamberi, il punteggio pieno di categoria, ovvero La Madia (Brione) e Osteria della Villetta (Palazzolo).

Premiato anche il Lanzani Bottega&Bistrot di Brescia, che si merita le Tre Cocotte per “la passione per le cose buone, i piatti golosi e le grandi bottiglie”: la chef emergente dell’anno è la giovane Arianna Gatti del ristorante Forme, “con la sua cucina di duplice memoria, della terra natia abruzzese e Brescia, sua città d’adozione: sapori decisi, intensi, non necessariamente comfort”.

I migliori ristoranti di città e provincia

Questi tutti i ristoranti bresciani recensiti e segnalati dal Gambero Rosso, con relativo punteggio tra parentesi. I migliori ristoranti in città: Forme, Via Codignole 52 (81, 2 forchette); Laboratorio Lanzani, Via Milano 49 (79, 1 forchetta); Castello Malvezzi, Mompiano (81, 2 forchette); Officina del Mare, Sant’Eufemia (77, 1 forchetta); La Piazzetta 2070, Sant’Eufemia (79, 1 forchetta); Tenuta Urbana, Via Romiglia 6 (79, 1 forchetta); La Porta Antica, Via Bezzecca 17 (79, 1 forchetta); Veleno, Via Gramsci 10 (78, 1 forchetta); Vivace, Vicolo Rizzardo 2 (81, 2 forchette).

I migliori ristoranti in provincia: Adro, Dispensa Franciacorta (80, 2 forchette); Barbariga, Gaudio (83, 2 forchette); Calvisano, Al Gambero (86, 2 forchette); Collebeato, Carlo Magno (80, 2 forchette); Concesio, Miramonti l’Altro (90, 3 forchette); Corte Franca, Due Colombe (85, 2 forchette); Desenzano del Garda, Esplanade (84, 2 forchette); Esine, Da Sapì (80, 2 forchette); Gardone Riviera, Balì (80, 2 forchette); Gardone Riviera, La Celeste Eden Reserve Hotel&Villas (80, 2 forchette); Gardone Riviera, Il Fagiano Grand Hotel Fasano (84, 2 forchette); Gardone Riviera, Lido 84 (91, 3 forchette); Gardone Riviera, Villa Fiordaliso (81, 2 forchette); Gargnano, Gramen Lefay Resort (83, 2 forchette); Gussago, Dina (86, 2 forchette); Iseo, Centottanta Cantina&Cucina (75, 1 forchetta); Limone sul Garda, Senso Lake Garda in Eala (86, 2 forchette); Manerba del Garda, Capriccio (82, 2 forchette); Moniga del Garda, L’Osteria H2O (80, 2 forchette); Orzinuovi, Saur (76, 1 forchetta); Padenghe sul Garda, Aquariva (80, 2 forchette); Pralboino, Leon d’Oro (79, 1 forchetta); Puegnago del Garda, Casa Leali (85, 2 forchette); Rodengo Saiano, il Colmetto (84, 2 forchette); Salò, Osteria Felter alle Rose (79, 1 forchetta); Rovato, Al Malò (84, 2 forchette); San Felice del Benaco, La Dispensa (82, 2 forchette); Sirmione, Le Gardenie Villa Cortine (80, 2 forchette); Sirmione, La Rucola 2.0 (80, 2 forchette).