In 20 minuti dalla città alla valle: è la metrotramvia veloce da 1 miliardo di euro

Undici fermate da Brescia alla Valsabbia, lungo un cammino (su rotaia) di circa 22 km: percorribile dalla partenza al capolinea in una ventina di minuti, quasi il doppio considerando tutte le fermate, con una velocità di punta anche di 80 km/h. Per ora è soltanto sulla carta, ma c’è uno studio di prefattibilità: non ci sono tempi certi, per realizzare l’opera ci vorranno degli anni, l’investimento stimato è di almeno 1 miliardo di euro. Presentato al Broletto il progetto della nuova metrotramvia velocità che dalla periferia della città (Sant’Eufemia-Buffalora) arriverà fino a Villanuova sul Clisi.

Questo dopo aver attraversato, come detto, una decina di fermate intermedie, attraversando i paesi di Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Paitone, Prevalle e Gavardo. Lo studio di prefattibilità (costo: 160mila euro) è stato commissionato all’Università di Brescia (responsabili: Giulio Maternini e Benedetto Barabino) e ha interessato la Provincia di Brescia, i municipi di Brescia, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Prevalle, Rezzato, Roè Volciano e Villanuova, le comunità montane di Valsabbia e Alto Garda, la Comunità del Garda, l’Agenzia Tpl di Brescia.

I dettagli del progetto

La nuova metrotramvia veloce, ispirata ad altre che già funzionano in Europa (come Bordeaux e Strasburgo in Francia), avrà un itinerario interamente in sede propria, così da non avere interferenze con alcun flusso di traffico, una linea a doppio binario e ovviamente la trazione elettrica. I binari andranno ad occupare poco più di 11 metri, più banchine e spazi relativi. Il percorso ad oggi misura esattamente 21,81 km, di cui 11,2 km in rilevato, 2,6 km in trincea, 2 km in viadotto, 3 km in galleria artificiale e altrettanti in galleria profonda. Le 11 stazioni previste saranno 5 in rilevato, 2 in trincea, 2 in viadotto e 2 in galleria artificiale.

Tutto sulla carta, sia chiaro. Arrivati alla fase 2, ovvero la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali del tracciato, si passerà alla terza fase, la valutazione economico-finanziaria: già prevista l’ipotesi di un prolungamento verso Salò e la Valsabbia.