La carica dei 101, ovvero: sarà il supermercato numero 101 a marchio Italmark, a pochi giorni dall'apertura dello store di Via Cefalonia a Brescia negli spazi che furono di Carnevali. Stavolta siamo a pochi chilometri di distanza, al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle: il punto vendita prenderà il posto dello store It's Market, sempre del gruppo Italmark, per un gradito ritorno alle origini.

Il nuovo supermercato

Il supermercato – che per la cronaca ha aperto i battenti giovedì 21 marzo – sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. Ampi spazi e assortimento garantito, è attrezzato con i reparti di panetteria, salumeria e formaggeria, frutta e verdura, carne e gastronomia. “Noi amiamo le cose buone, proprio come te – fa sapere l'azienda –. Convenienza, qualità e freschezza per noi vanno di pari passo. Per questo siamo perfezionisti e meticolosi sui nostri fornitori di prodotti confezionati e siamo veramente imbattibili sui freschi”.

Il brand Italmark

Nella conta degli store di Italmark, come detto, il nuovo punto vendita di Elnòs Shopping è il numero 101: oltre che nel Bresciano, il brand è presente anche nelle province di Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Piacenza, Varese e Verona. Solo il marchio Italmark ha fatturato (quasi) 570 milioni di euro nel 2022: fa parte della holding IF 65 spa, che sul fronte della gdo (grande distribuzione organizzata) controlla anche Family Market; Trony e Supermedia (elettronica); Sportland, Sportland Bike e Why Run (sport); Stilnovo (casa); Naima (profumerie); Ecobrico (bricolage).