A poco più di un anno dalla vendita definitiva, si comincia a scrivere il nuovo destino dell'ex Carnevali di Brescia, lo storico negozio di Via Cefalonia ormai chiuso da tempo e nel 2022 battuto all'asta per 3 milioni e mezzo di euro: come riporta Bresciaoggi, al piano terra dell'ex tempio dell'abbigliamento di lusso bresciano prenderà forma un nuovo punto vendita Italmark, la cui progettazione è stata affidata allo Studio b+ma che per Italmark sta già lavorando agli ampliamenti degli store di Sant'Eufemia e Leno, e ha già lavorato per i punti vendita di Piazza Vittoria e Via D'Azeglio a Brescia. I lavori sono stati affidati alla Girelli Costruzioni di Roncadelle, attiva fin dagli anni Settanta: nel portfolio tanto residenziale ma anche edifici commerciali e direzionali, banche e hotel, il municipio e la caserma di San Zeno Naviglio.



Venduto all'asta

Per ora non ci son ulteriori dettagli, se non che i lavori sono già avviati al termine della bonifica che era stata imposta dal Comune dopo tanti anni di chiusura e abbandono. L'ex store Carnevali, ricordiamo, era stato venduto (all'asta) per 3,5 milioni di euro alla Park Hotel Ca' Noa, la società che gestisce l'omonima insegna cittadina: poi a sua volta rivenduto alla Colline Toscane, società immobiliare con sede a Brescia e che ora si sta occupando della “gestione” del progetto e di quello che verrà . Oltre all'insegna Italmark sono probabilmente previste altre attività commerciali.

L'ex negozio di Carnevali

L'ex negozio di Carnevali è un “colosso” di quasi 8.500 metri quadrati di superficie: si sviluppa su 6 piani di cui due interrati, con 4.618 mq di superficie di vendita esterna lorda, 1.664 mq di depositi e magazzini, 304 mq di uffici, 338 mq di locali tecnici, 1.528 mq di terrazze e sottotetto, oltre a un parcheggio interrato da 4.611 mq e una superficie esterna pertinenziale di oltre 7mila metri quadrati. La struttura venne edificata nel 1991: il brand Carnevali, che qui aveva anche il suo quartier generale, arrivò nel 1994 e vi rimase per più di un quarto di secolo.

Il fallimento dell'azienda

Al primo e al secondo piano c'erano le ampie superfici di vendita di tanti gloriosi (e costosi) marchi della moda: per lungo tempo è stata la “mecca” di ogni shopping addicted bresciana e non solo. È rimasto per diversi anni in stato di abbandono, vittima di vandali e vagabondi, a seguito del fallimento dell'azienda. Il gruppo Bani Carnevali venne messo in liquidazione nel 2017, fino ad arrivare al fallimento. L'edificio venne battuto all'asta la prima volta per 14,4 milioni di euro, la seconda per 7,2 milioni e infine per 3,5 milioni: venduto nel 2022.