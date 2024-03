Al posto di Carnevali ha aperto il centesimo supermercato Italmark

Finita un'epoca, ne comincia un'altra: ha aperto i battenti giovedì 14 marzo il nuovo supermercato Italmark di Via Cefalonia a Brescia, che prende il posto dello storico store di abbigliamento Carnevali, chiuso per fallimento ormai da anni. L'immobile è stato in seguito battuto all'asta per 3,5 milioni di euro, poi acquisito dalla società immobiliare Colline Toscane che ne ha avviato il progetto di recupero: cantieri al via dalla fine del 2022, ora il primo traguardo. Appunto, il nuovo supermercato.

Il nuovo store griffato Italmark si sviluppa per oltre 1.500 metri quadrati di superficie: aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 21 dal lunedì al sabato e dalle 8.30 alle 19.30 la domenica (già annunciate aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta, dalle 8.30 alle 13 domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile). Il supermercato al suo interno accoglie anche i reparti di macelleria, forneria, pescheria, gastronomia, ristorazione, pizza alla pala, caffè bistrot.

Il centesimo della lista

Nella conta degli store di Italmark il nuovo punto vendita di Via Cefalonia è il centesimo della lista, il dodicesimo solo in città: oltre che nel Bresciano, il brand è presente anche nelle province di Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Piacenza, Varese e Verona. Solo il marchio Italmark nel 2022 ha fatturato (quasi) 570 milioni di euro: fa parte della holding IF 65 spa, che sul fronte della gdo (grande distribuzione organizzata) controlla anche Family Market; Trony e Supermedia (elettronica); Sportland, Sportland Bike e Why Run (sport); Stilnovo (casa); Naima (profumerie); Ecobrico (bricolage).