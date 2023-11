Emanuele morto annegato a 16 anni, il papà commuove tutti a Tú Sí Que Vales

C'è anche Gianpietro Ghidini, 62 anni, alle semifinali di Tú Sí Que Vales, il talent show in onda sulle reti Mediaset. È il papà di Emanuele, morto a 16 anni in una tragica serata: si è tuffato nel fiume Chiese, qui è morto annegato. Sono passati ormai 10 anni da quella terribile notte. E papà Gianpietro racconta quei momenti terribili. “Il dolore è il nemico invisibile che tutti temiamo”, ha detto all'esordio, davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli: “Il dolore mi ha travolto 10 anni fa, quando mi sono trovato sopra a un fiume, a Gavardo. Mi avevano appena raccontato che mio figlio Emanuele, 16 anni, si era appena gettato nel Chiese dopo aver preso una droga sintetica a una festa, con gli amici. Mi sono trovato faccia a faccia con quel dolore, era come se mi chiamasse e mi dicesse buttati: solo così avrei potuto cancellarlo”.

L'associazione

E invece pochi giorni dopo, la svolta. “Sono tornato a casa a cercare di capire se la mia vita avesse ancora un senso. È stato l'amore per mio figlio a fermarmi dal voler farla finita. Ho sognato Emanuele, che mi sarei tuffato in quel fiume e che l'avrei salvato. Improvvisamente ho avuto tutto chiaro: papà salvati, prova a cambiare la tua vita, mi ha detto Emanuele in sogno. Così ho creato l'associazione Ema Pesciolinorosso, con cui vogliamo aiutare i più giovani: scuole, oratori, teatri, abbiamo già fatto più di 2mila incontri in tutta Italia”.

Il messaggio

Da quel giorno nefasto, Gianpietro Ghidini si è fatto portatore di un messaggio: “Credete in voi stessi, anche se nella vita ci sono dolore e difficoltà. Il dolore non è una cosa da cui sfuggire, magari con la droga e l'alcol, ma un'opportunità per crescere. La soluzione a tutto è sempre l'amore: anche se abbiamo commesso errori, solo cominciando ad amarci possiamo guarire. Io non so dove mi porterà tutto questo: ma vorrei già tornare qui – ha concluso Ghidini riferendosi ai giudici – e venirvi a dire grazie”.

Tanti, tantissimi abbracci in questi anni con i ragazzi incontrati con l'associazione Ema Pesciolinorosso. “L'abbraccio è uno scambio, quelle lacrime sono come uno specchio – dice ancora Gianpietro –: ogni volta che abbraccio un ragazzo o una ragazza, mi sembra di riabbracciare il mio Emanuele”.