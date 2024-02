Dopo la mesceria, arriva l'enoteca: nuovo locale cult nel cuore del Carmine

Nuova avventura, sguardo al domani ma aggrappati ben saldi al presente e a quanto fatto finora. Insomma, meglio essere chiari: “Siamo gli stessi di Mesceria Selvatica”. Ha aperto in Via Marsala, nel cuore del quartiere Carmine di Brescia, la nuova Enoteca Selvatica: da un'idea di Andrea Gazza, il “gigante gentile” che ha trasformato la sua passione per il vino in un'autentica forma d'arte. La sua prima attività, appunto la Mesceria Selvatica (in Contrada del Carmine), ha aperto nel 2022 ma si è già meritata l'epiteto di “cult”.

È qui che Andrea Gazza ha saputo conquistare i suoi clienti proponendo una selezione di vini al bicchiere provenienti da piccoli produttori, con una predominanza di vini naturali: “Dimenticate le banali bottiglie dei supermercati e i brand lussuosi – spiega –: qui si trova l'anima e il lavoro artigianale dei vignaioli italiani e di tutta Europa”.

"Un'esperienza avventurosa e selvaggia"

Da provare, perché no: dopo il grande successo della Mesceria, e tante richieste dalla sua affezionata clientela, l'ambizione di Andrea ora si espande con la nascita dell'Enoteca. Il termine “selvatica” non è casuale: “Si riferisce a un'atmosfera e una selezione di vini fuori dagli schemi tradizionali – dice ancora Gazza –. Uno spazio che offre l'opportunità di esplorare opzioni più audaci e insolite, con vini provenienti da regioni meno conosciute e vitigni meno comuni. Un'esperienza avventurosa e selvaggia per gli amanti del vino”.

Vino, cuore e mani sporche, recita su Instagram il payoff della Mesceria: negozio di vendita vino, birra e liquori, è la risposta pratica della nuova Enoteca. Un'occhiata ai social per novità, eventi e iniziative, meglio un salto di persona per conoscere il locale e chi ci lavora: al civico 40/A di Via Marsala, l'enoteca è aperta dal martedì al sabato, dalle 10 alle 20.